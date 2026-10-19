Documente din arhiva CNSAS descriu lipsuri de materiale, deficiențe de organizare și probleme de securitate a muncii la Șantierul Naval Tulcea, la sfârșitul anilor ’70.

Notele informative din perioada 1978–1980 semnalează inclusiv elevi trimiși la practică în apropierea unor lucrări care degajau fum și gaze, precum și nereguli în pregătirea lansării la apă a unei nave.

Investiția, aprobată în septembrie 1974, făcea parte din planurile de dezvoltare a industriei navale românești și urma să susțină construirea unor nave pentru flota de pescuit oceanic. Documentele publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată însă că organizarea activității și condițiile de lucru ridicau probleme înainte de finalizarea proiectului, programată pentru 1980.

În martie 1978, șantierul se confrunta cu deficiențe care afectau activitatea de producție. Potrivit documentelor de arhivă, muncitorii nu aveau suficiente unelte și materiale de bază, printre care ciocane, rașchete, role pentru vopsit și vopseluri.

Problemele nu se limitau la aprovizionare. Instalația electrică nu putea susține în condiții corespunzătoare funcționarea unor echipamente puternice, situație care genera riscuri de incendiu.

Documentele menționau și lipsa unor facilități necesare personalului. Vestiarele și grupurile sanitare erau insuficiente, inclusiv în ceea ce privește spațiile pentru spălare.

„Lipsa vestiarelor, a grupurilor sanitare (spălătoare, WC-uri etc.) făcea, de asemenea, parte din trista realitate”, se arată în materialul publicat de CNSAS.

O altă notă informativă, din octombrie 1978, descria deficiențe în organizarea muncii. Potrivit documentului, unii angajați consumau alcool și participau la jocuri de noroc în timpul programului.

Nota semnala, de asemenea, că maiștrii nu interveniseră pentru a opri aceste comportamente și că unii angajați erau folosiți pentru rezolvarea unor probleme personale ale șefilor.

Informațiile fac parte din documentele întocmite în perioada regimului comunist și trebuie înțelese în contextul activității de supraveghere desfășurate de fosta Securitate. Ele consemnează aspecte semnalate de informatori și de structurile instituției, fără ca fiecare relatare să reprezinte, prin ea însăși, o constatare verificată independent.

Una dintre situațiile descrise în documentele CNSAS privește elevii care efectuau practică profesională în incinta șantierului.

Într-o notă informativă datată 15 februarie 1979, un informator relata un incident petrecut cu o zi înainte, în apropierea unui atelier. Începând cu ora 9:00, au fost arse niște țevi, iar fumul degajat ar fi redus vizibilitatea în zona în care se desfășurau lucrări de așchiere.

Documentul menționa și inhalarea gazelor rezultate de către elevii aflați la practică.

Relatarea ridică problema condițiilor în care tinerii erau integrați în activitățile industriale și a măsurilor de protecție de care beneficiau. Nota citată nu oferă însă detalii despre eventuale îmbolnăviri, accidentări sau consecințe medicale ale expunerii.

La sfârșitul anului 1979, șeful Inspectoratului Județean de Securitate Tulcea a informat conducerea politică a județului despre alte nereguli constatate la șantier.

Printre problemele semnalate se numărau depozitarea necorespunzătoare a materialelor și lipsa pazei la fabrica de oxigen. Documentele indicau riscuri de accidente și posibilitatea blocării liniei ferate utilizate pentru aprovizionarea unității.

Aceste deficiențe puteau afecta atât desfășurarea lucrărilor, cât și siguranța instalațiilor și continuitatea transporturilor necesare producției.

Problemele de organizare ar fi continuat și în martie 1980, când a fost lansată la apă nava „Putna”.

Potrivit unei note informative, implicarea insuficientă a beneficiarului, Întreprinderea de Pescuit Oceanic, a creat situații în care nava sau instalațiile portuare folosite în timpul operațiunii riscau să fie avariate.

Documentul indică dificultăți de coordonare între instituțiile implicate într-o etapă importantă a proiectului naval. Informațiile disponibile în materialul publicat nu precizează dacă s-au produs efectiv avarii în timpul lansării.

Notele din perioada 1978–1980 conturează imaginea unei investiții industriale confruntate cu probleme de aprovizionare, organizare și securitate a muncii.

Printre situațiile consemnate se numără lipsa unor unelte, deficiențele instalațiilor electrice, condițiile improprii pentru elevii aflați la practică și riscurile apărute în timpul operațiunilor de lansare a navelor.

Documentele provin din fondul arhivistic al CNSAS și reflectă informații consemnate de fosta Securitate. Ele oferă o perspectivă asupra dificultăților întâmpinate de Șantierul Naval Tulcea în etapa de dezvoltare de la sfârșitul anilor ’70, fără a permite, în absența unor surse suplimentare, stabilirea tuturor consecințelor acestor nereguli.