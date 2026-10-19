Social

Un șantier naval strategic, cu probleme de organizare. Ce se întâmpla la Tulcea

Un șantier naval strategic, cu probleme de organizare. Ce se întâmpla la Tulceasantier Tulcea / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Documente din arhiva CNSAS descriu lipsuri de materiale, deficiențe de organizare și probleme de securitate a muncii la Șantierul Naval Tulcea, la sfârșitul anilor ’70.

Notele informative din perioada 1978–1980 semnalează inclusiv elevi trimiși la practică în apropierea unor lucrări care degajau fum și gaze, precum și nereguli în pregătirea lansării la apă a unei nave.

Investiția, aprobată în septembrie 1974, făcea parte din planurile de dezvoltare a industriei navale românești și urma să susțină construirea unor nave pentru flota de pescuit oceanic. Documentele publicate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) arată însă că organizarea activității și condițiile de lucru ridicau probleme înainte de finalizarea proiectului, programată pentru 1980.

Lipsuri de materiale și probleme la instalațiile electrice la Tulcea

În martie 1978, șantierul se confrunta cu deficiențe care afectau activitatea de producție. Potrivit documentelor de arhivă, muncitorii nu aveau suficiente unelte și materiale de bază, printre care ciocane, rașchete, role pentru vopsit și vopseluri.

Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile
Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile

Problemele nu se limitau la aprovizionare. Instalația electrică nu putea susține în condiții corespunzătoare funcționarea unor echipamente puternice, situație care genera riscuri de incendiu.

Documentele menționau și lipsa unor facilități necesare personalului. Vestiarele și grupurile sanitare erau insuficiente, inclusiv în ceea ce privește spațiile pentru spălare.

„Lipsa vestiarelor, a grupurilor sanitare (spălătoare, WC-uri etc.) făcea, de asemenea, parte din trista realitate”, se arată în materialul publicat de CNSAS.

Notele Securității semnalau probleme de disciplină

O altă notă informativă, din octombrie 1978, descria deficiențe în organizarea muncii. Potrivit documentului, unii angajați consumau alcool și participau la jocuri de noroc în timpul programului.

Nota semnala, de asemenea, că maiștrii nu interveniseră pentru a opri aceste comportamente și că unii angajați erau folosiți pentru rezolvarea unor probleme personale ale șefilor.

Informațiile fac parte din documentele întocmite în perioada regimului comunist și trebuie înțelese în contextul activității de supraveghere desfășurate de fosta Securitate. Ele consemnează aspecte semnalate de informatori și de structurile instituției, fără ca fiecare relatare să reprezinte, prin ea însăși, o constatare verificată independent.

Elevi expuși fumului în timpul practicii

Una dintre situațiile descrise în documentele CNSAS privește elevii care efectuau practică profesională în incinta șantierului.

Într-o notă informativă datată 15 februarie 1979, un informator relata un incident petrecut cu o zi înainte, în apropierea unui atelier. Începând cu ora 9:00, au fost arse niște țevi, iar fumul degajat ar fi redus vizibilitatea în zona în care se desfășurau lucrări de așchiere.

Documentul menționa și inhalarea gazelor rezultate de către elevii aflați la practică.

Relatarea ridică problema condițiilor în care tinerii erau integrați în activitățile industriale și a măsurilor de protecție de care beneficiau. Nota citată nu oferă însă detalii despre eventuale îmbolnăviri, accidentări sau consecințe medicale ale expunerii.

Depozitarea materialelor și paza fabricii de oxigen din Tulcea

La sfârșitul anului 1979, șeful Inspectoratului Județean de Securitate Tulcea a informat conducerea politică a județului despre alte nereguli constatate la șantier.

Nava Putna

Nava Putna / sursa foto: marinari.ro

Printre problemele semnalate se numărau depozitarea necorespunzătoare a materialelor și lipsa pazei la fabrica de oxigen. Documentele indicau riscuri de accidente și posibilitatea blocării liniei ferate utilizate pentru aprovizionarea unității.

Aceste deficiențe puteau afecta atât desfășurarea lucrărilor, cât și siguranța instalațiilor și continuitatea transporturilor necesare producției.

Lansarea navei „Putna”, marcată de dificultăți

Problemele de organizare ar fi continuat și în martie 1980, când a fost lansată la apă nava „Putna”.

Potrivit unei note informative, implicarea insuficientă a beneficiarului, Întreprinderea de Pescuit Oceanic, a creat situații în care nava sau instalațiile portuare folosite în timpul operațiunii riscau să fie avariate.

Documentul indică dificultăți de coordonare între instituțiile implicate într-o etapă importantă a proiectului naval. Informațiile disponibile în materialul publicat nu precizează dacă s-au produs efectiv avarii în timpul lansării.

Ce arată documentele despre Șantierul Naval Tulcea

Notele din perioada 1978–1980 conturează imaginea unei investiții industriale confruntate cu probleme de aprovizionare, organizare și securitate a muncii.

Printre situațiile consemnate se numără lipsa unor unelte, deficiențele instalațiilor electrice, condițiile improprii pentru elevii aflați la practică și riscurile apărute în timpul operațiunilor de lansare a navelor.

Documentele provin din fondul arhivistic al CNSAS și reflectă informații consemnate de fosta Securitate. Ele oferă o perspectivă asupra dificultăților întâmpinate de Șantierul Naval Tulcea în etapa de dezvoltare de la sfârșitul anilor ’70, fără a permite, în absența unor surse suplimentare, stabilirea tuturor consecințelor acestor nereguli.

Stiri calde

17:52 - Scurtmetrajul „Magicianul”, de Bogdan Mureșanu, intră în cursa pentru Oscar. Regizorul bifează o nouă reușită interna...
17:44 - Guvernul din Franța ia în calcul declararea stării de urgență, iar primarii cer explicații
17:35 - Situație critică la Cernavodă: Nivelul Dunării a scăzut sub pragul de siguranță pentru răcirea reactoarelor
17:25 - Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping
17:17 - Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Relansarea economică, prioritatea mandatului
17:08 - Bunicul elevului implicat în atacul din Bistrița susține că nepotul lui s-ar fi luptat cu bullyingul: „E vina sistemu...
16:58 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai bună pe 20 octombrie. Ce schimbări sunt anunțate
16:47 - Vești pentru militarii în rezervă. Radu Oprea, avizat la Apărare, anunță ce se întâmplă cu indexarea pensiilor militare

HAI România!

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Proiecte speciale