Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat în Spania, după ce ar fi furat un iaht de lux evaluat la peste un milion de euro. Incidentul s-a produs duminică, 23 august, în Mallorca, iar tentativa de a scăpa cu ambarcațiunea s-a transformat într-o urmărire spectaculoasă pe mare. Autoritățile spaniole au fost alertate după dispariția iahtului dintr-un port al insulei. Anchetatorii au reușit să urmărească rapid ambarcațiunea cu ajutorul sistemului GPS și au organizat o operațiune pentru interceptarea acesteia, arată Majorca Daily Bulletin.

Semnalul GPS a permis Gărzii Civile să stabilească direcția în care se deplasa iahtul. Ambarcațiunea se îndepărtase deja de port atunci când autoritățile au început operațiunea de recuperare.

Pentru intervenție au fost mobilizate un elicopter și două ambarcațiuni ale Gărzii Civile din Spania. Agenții au urmărit iahtul și i-au cerut în repetate rânduri suspectului să oprească.

Bărbatul nu s-ar fi conformat somațiilor și ar fi continuat să navigheze, încercând să scape de echipajele care îl urmăreau.

Situația a devenit și mai tensionată în timpul urmăririi. Potrivit informațiilor despre operațiune, românul ar fi încercat să lovească ambarcațiunile Gărzii Civile în timp ce încerca să își continue fuga.

Intervenția s-a desfășurat atât pe apă, cât și din aer, echipajele încercând să îi taie suspectului posibilitățile de retragere.

În cele din urmă, autoritățile au reușit să oprească iahtul, iar bărbatul de 52 de ani a fost imobilizat și arestat.

După capturarea suspectului, autoritățile spaniole au început cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care iahtul a fost luat din port.

Românul este anchetat pentru furt, atac asupra oamenilor legii și nesupunere față de autorități, potrivit informațiilor disponibile despre caz.

Iahtul, evaluat la peste un milion de euro, a fost recuperat în urma intervenției.

Operațiunea de urmărire a atras atenția și în mediul online, unde imaginile intervenției autorităților spaniole au stârnit numeroase reacții.