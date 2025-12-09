Pericol pentru șoferi lângă Brașov. Un pod s-ar putea prăbuși în orice moment

Podul rutier peste râul Olt, situat în zona Hărman – Podu Oltului și construit în anul 1920, riscă să se prăbușească în orice moment din cauza stării avansate de degradare. Autoritățile județene au anunțat că intenționează să ridice un pod nou peste râul Olt, care să înlocuiască vechea construcție. Până la finalizarea acestui proiect, șoferii vor putea circula pe un pod provizoriu de pontoane, anunță Adrian Veștea, președintele CJ Brașov.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Brașov, administrația caută soluții pentru fluidizarea traficului pe drumul județean 112, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiți să ocolească zeci de kilometri pentru a ajunge în centrul comunei sau în alte puncte de interes.

Președintele Consiliului Județean, Adrian-Ioan Veștea, a analizat luni, la fața locului, variantele pentru o legătură rutieră directă între satul Podu Oltului și Hărman. La discuții au participat prefectul Mihai-Cătălin Văsii, primarul din Hărman, Onoriu Velican, viceprimarul Sergiu Huțaru, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, Mihai Uță, și echipa de specialiști din cadrul Direcției Generale de Drumuri Județene și Servicii Publice a Consiliului Județean.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care CJ Brașov a solicitat o expertiză pentru identificarea celei mai potrivite zone a râului Olt pentru amplasarea unui pod provizoriu de pontoane.

O echipă de militari genişti de la Alba Iulia, cu sprijinul pompierilor de la ISU „Țara Bârsei”, a efectuat măsurători și teste ale adâncimii râului și ale căilor de acces din proximitatea podului existent.

„Am discutat despre cât de fezabilă este soluția tehnică a unui pod provizoriu de pontoane, care să permită circulația vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone pe toată perioada în care vom desfășura lucrările de construcție a noului pod”, a spus Adrian Veștea, președintele CJ Brașov.

De asemenea, acesta i-a asigurat pe locuitorii din Hărman că va căuta soluțiile convenabile pentru această problemă.

„Îi asigur pe locuitorii din Hărman și Podu Oltului că temerile, nemulțumirile și problemele lor sunt cunoscute la nivelul Consiliului Județean și facem toate demersurile pentru a le soluționa. Între a circula pe un pod care stă să se prăbușească sau a ocoli peste 20 de kilometri pentru a ajunge în comună, vrem să alegem soluția optimă: demolarea podului existent, o construcție nouă care să-l înlocuiască și o conexiune rutieră provizorie cât mai directă și în condiții de maximă siguranță pentru cetățenii din zonă”, a declarat președintele CJ, Adrian-Ioan Veștea.

În următoarele zile, Consiliul Județean va primi propunerea tehnică și devizul de cheltuieli pentru menținerea podului de pontoane. Autorizația de construire a fost emisă, iar conform graficului firmei proiectante, lucrările vor dura aproximativ 14 luni.

Construcția noului pod este estimată la peste 22 de milioane de lei, fonduri asigurate din bugetul Consiliului Județean Brașov.