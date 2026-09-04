Un fragment de dronă a fost găsit, vineri după-amiază, pe plaja Modern din municipiul Constanța, după ce obiectul a fost adus la mal de valurile mării. Autoritățile au stabilit că fragmentul nu avea încărcătură explozivă. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie examinat de specialiști.

Persoanele aflate vineri pe plaja Modern au observat obiectul plutind sau ajuns la țărm, iar apoi au alertat autoritățile. Zona a fost verificată, iar fragmentul a fost analizat pentru a se stabili dacă prezintă vreun pericol.

Primele verificări indică faptul că obiectul ar fi, cel mai probabil, o aripă desprinsă de la o dronă. Autoritățile au stabilit că fragmentul nu conținea explozibil, astfel că nu a fost identificat un pericol imediat pentru oamenii aflați pe plajă.

După verificările efectuate la fața locului, fragmentul a fost ridicat de pe plajă. Acesta urmează să fie supus unor analize pentru identificarea caracteristicilor sale și pentru stabilirea, pe cât posibil, a tipului de aparat din care provine.

Astfel de obiecte pot ajunge pe litoral după ce sunt purtate de curenții marini, iar identificarea lor poate oferi informații despre originea fragmentelor și despre împrejurările în care acestea au ajuns în mare.

Descoperirea de la Constanța vine după ce, în ultimele săptămâni, mai multe fragmente de drone au fost aduse de valuri la mal în diferite stațiuni de pe litoralul românesc. În cele mai multe dintre situații, obiectele găsite nu au prezentat un pericol pentru populație.

Situația a fost însă diferită în urmă cu câteva zile, când un fragment de dronă a ajuns pe plaja din Olimp și avea încărcătură explozivă. Obiectul a fost detonat pe malul mării de echipele specializate, după ce zona a fost securizată.