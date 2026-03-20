Un nou concurent la Survivor România. Va fi în echipa Războinicilor

Competiția „Survivor” introduce un nou concurent în ediția difuzată pe 20 martie 2026, după ce un membru al echipei Războinicilor a fost nevoit să părăsească show-ul din cauza unei accidentări, a anunțat Antena 1.

Noul participant este Gigi Nicolae, un antreprenor în vârstă de 32 de ani, care intră direct în jocul din Republica Dominicană și se alătură echipei Războinicilor. Apariția sa vine ca urmare a retragerii lui Nicu Grigore, eliminat din competiție după un duel în care a suferit o accidentare ce l-a împiedicat să continue.

Intrarea lui Nicolae aduce o schimbare de dinamică în echipă, într-un moment în care tensiunile și presiunea competiției sunt deja ridicate. Potrivit imaginilor difuzate, noul concurent își asumă experiența ca pe o provocare personală, vorbind despre dorința de a ieși din zona de confort și de a se adapta unui mediu extrem.

„Am zis că trebuie să vin în pădure să mă descopăr. Îmi place imprevizibilul”, a spus acesta la intrarea în competiție, subliniind că își dorește o experiență intensă și diferită față de viața de zi cu zi.

În tabăra Războinicilor, reacțiile colegilor au fost în general pozitive, aceștia văzând în noul concurent o sursă de energie într-un moment în care echipa a pierdut un membru important. Unul dintre participanți a descris schimbarea astfel: „A venit cu super multă energie, vrem să profităm de ea”, sugerând că integrarea lui ar putea influența moralul grupului.

În paralel, producția emisiunii a reamintit că Nicu Grigore, deși a fost nevoit să părăsească show-ul mai devreme decât era planificat, a beneficiat de remunerația prevăzută pentru perioada petrecută în competiție. Conform informațiilor prezentate, acesta a primit 2.000 de euro pe săptămână, suma totală ajungând la aproximativ 18.000 de euro pentru șederea în Republica Dominicană.

Formatul „Survivor” continuă astfel cu o nouă etapă de competiție, în care echipele trebuie să se adapteze rapid schimbărilor de componență, în timp ce mizele sociale și fizice ale jocului rămân ridicate. Emisiunea este difuzată de postul Antena 1 și disponibilă și pe platforma AntenaPLAY.