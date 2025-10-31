Social

Un mesaj publicat de WhatsApp a stârnit valuri. Compania: A fost o glumă

Un mesaj publicat de WhatsApp a stârnit valuri. Compania: A fost o glumăWhatsApp. Sursa foto: Freepik
O postare recentă pe rețelele sociale a atras atenția utilizatorilor WhatsApp din toată lumea. Totul a început după ce pe contul oficial al aplicației a apărut un mesaj care a stârnit numeroase reacții: „Oamenii care își termină mesajele cu ‘lol’ ,vă vedem, vă respectăm”.

Mii de reacții după mesajul WhatsApp

Deși mesajul părea o glumă, expresia „vă vedem” a provocat rapid reacții.

Mii de utilizatori au început să discute despre posibile riscuri legate de confidențialitatea conversațiilor, ceea ce a amplificat temerile privind supravegherea digitală pe platforma deținută de Meta.

Telefon

Telefon. Sursa foto: Freepik

Postarea, redistribuită de mii de utilizatori

Postarea a fost publicată mai întâi pe platforma X (fostul Twitter) și s-a răspândit rapid, fiind redistribuită de mii de utilizatori. Mulți au văzut în expresie o referire la supravegherea digitală și au acuzat aplicația că ar putea accesa mesajele private ale utilizatorilor.

Idilă neașteptată în showbiz. Denise Rifai, la date cu Dan Alexa
București-Pașcani în patru ore, exclusiv pe autostradă, chiar din 2025

„Deci Meta chiar citește conversațiile?”, s-a întrebat cineva, „Cum adică «vă vedem»? Mesajele nu sunt criptate?”, a scris un alt utilizator. De asemenea, comenatriile ironice nu au întârziat să apară: „Criptare de la capăt la capăt… a decriptării”, a mai scris o altă persoană.

Reacția WhatsApp: Mesajele utilizatorilor sunt private

După valul de reacții, reprezentanții WhatsApp au intervenit public pentru a liniști utilizatorii. Compania a explicat că postarea a fost doar o glumă și a subliniat că sistemul de criptare end-to-end funcționează în continuare în condiții de siguranță.

„Expresia ‘vă vedem’ a fost folosită în sens figurat, ca o glumă legată de stilul de comunicare online. Mesajele voastre sunt și vor rămâne private între voi și persoana cu care discutați”, a anunțat WhatsApp, într-un comunicat oficial.

Deși aplicația susține că mesajele sunt criptate și nu pot fi accesate nici măcar de companie, mulți utilizatori rămân prudenți, amintindu-și de numeroasele controverse legate de confidențialitate din ecosistemul Meta, companie deținută de Mark Zuckerberg.

Proiecte speciale