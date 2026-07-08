Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, în municipiul Galați, după ce un lift aflat în reparații s-a prăbușit de la etajul cinci al unui bloc. Un bărbat de 57 de ani, care participa la lucrările de mentenanță, și-a pierdut viața. Evenimentul este încadrat ca accident de muncă, potrivit IPJ Galați.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție.

„În data de 8 iulie 2026, la ora 08:38, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi căzut în gol, cu liftul, de la etajul 5 al unui imobil situat pe strada Constructorilor, din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că la parterul blocului respectiv se afla un bărbat care nu mai prezenta semne vitale”, a transmis IPJ Galați.

Potrivit primelor informații obținute de anchetatori, accidentul s-ar fi produs în timpul unor intervenții tehnice la instalația liftului. Lucrările erau realizate de doi angajați ai unei firme din Galați.

Bărbatul avea 57 de ani și era din municipiul Galați. În urma tragediei, oamenii legii au deschis un dosar penal și fac verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii fac verificări pentru posibila comitere a infracțiunilor de nerespectare a măsurilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă, dar și pentru ucidere din culpă.

În luna mai, un incident asemănător a avut loc în Capitală, după ce cabina unui lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit în Palatul CFR, clădire unde funcționează și sediul Ministerului Transporturilor. Cinci dintre persoanele aflate în ascensor au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor transmise atunci de șeful DSU, Raed Arafat.

Radu Dorobanțu, inspector-șef ISCIR, a declarat la acel moment că liftul a căzut de la etajul patru, iar sistemul de frânare de siguranță nu a funcționat. Cabina s-a oprit la subsol, acolo unde se află instalat un tambur de siguranță. Ultima verificare tehnică periodică fusese făcută de CNCIR pe 9 aprilie.

Reprezentantul ISCIR a explicat că a fost deschisă o anchetă și a amintit că, în aceeași perioadă, mai avusese loc un incident de acest tip, când un alt lift căzuse câteva etaje.

„Atunci au funcţionat frânele de siguranţă, s-au înfrânat şi liftul s-a oprit în siguranţă undeva, între parter şi mezanin, sau ceva de genul ăsta”, a mai afirmat reprezentantul ISCIR.