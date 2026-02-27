Monden

De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România

De la Oscar la Nadia Comăneci. Filmul brazilian care intră vineri în cinematografele din România
Filmul brazilian „Agentul secret” ajunge vineri în cinematografele din România, fiind ultima producție nominalizată la Premiile Oscar din acest an care va fi lansată în țară, potrivit Cinemagia. Lungmetrajul, apreciat de critici și public, ascunde o surpriză pentru spectatorii români: un mic omagiu adus gimnastei Nadia Comăneci, inserat subtil într-una dintre scene.

Filmul nominalizat la Oscar, în cinematografe

Când Academia Americană a anunțat pe 22 ianuarie lista nominalizărilor pentru Premiile Oscar, „The Secret Agent” – tradus simplu „Agentul secret” de distribuitorul Independența Film – s-a remarcat printre filmele competiției.

Spre deosebire de alte producții nominalizate, lungmetrajul nu provine de la un studio major de Hollywood și nu are un regizor european cunoscut, ci este un thriller filmat în Brazilia, în limba portugheză, semnat de regizorul local Kleber Mendonça Filho.

Acțiunea se desfășoară în Brazilia anilor ’70, în plin Carnaval, și îl urmărește pe Marcelo (interpretat de Wagner Moura), un expert în tehnologie trecut de 40 de ani, care încearcă să-și regăsească fiul și liniștea pierdută.

Orașul Recife, plin de culori, muzică și agitație, ascunde însă violență și pericol la fiecare colț, transformând viața personajului într-o luptă constantă între dorința de reconectare cu familia și realitatea dură a epocii.

Omagiu discret pentru Nadia Comăneci

Regizorul a explicat că fotografia Nadiei Comăneci face parte dintr-un mic „muzeu” al personajului Sebastiana, prezent în casa sa. Kleber Mendonça Filho vede cinema-ul ca pe un document al timpului, în care detaliile vizuale pot păstra memoria unei epoci pentru generațiile viitoare.

„Fotografiile alese pot impresiona chiar dacă nu știi cine este reprezentat. Nadia Comăneci era un fenomen mondial la sfârșitul anilor ’70, la fel cum Messi este astăzi. Am dorit să fie prezentă o fotografie cu Nadia și mama lui Sebastiano, fără comentarii explicative, astfel încât privitorul să descopere singur”, a explicat regizorul.

Aprecieri și premii internaționale

„Agentul secret” a fost bine primit de critici, având 98% rating pe Rotten Tomatoes și 92/100 pe Metacritic. Filmul a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2025, unde a câștigat premiile pentru cel mai bun regizor și cel mai bun actor (Wagner Moura), precum și Premiul FIRESCI, oferit de Federația Internațională a Criticilor de Film.

În cinematografele braziliene a debutat pe 6 noiembrie 2025, iar în America de Nord pe 26 noiembrie. În România, lansarea întârziată până în februarie-martie 2026 face parte din calendarul sezonului de premiere al industriei cinematografice.

Premii și nominalizări importante

Filmul a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film într-o limbă străină, iar Wagner Moura a devenit primul actor brazilian premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de dramă.

La BAFTA 2026, „Agentul secret” a pierdut premiul pentru cel mai bun film străin în fața producției „Valoare sentimentală”, însă a fost nominalizat și la Oscarul pentru cel mai bun film, precum și la categoria cel mai bun actor.

Pe 15 martie, lungmetrajul brazilian va concura la Premiul Oscar pentru cel mai bun film alături de producții hollywoodiene de buget mare precum „One Battle After Another”, „Sinners”, „Marty Supreme” sau „F1”.

