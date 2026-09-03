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Intervenție de urgență în Ploiești. Un dispozitiv suspect a fost găsit lângă un bloc

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Intervenție de urgență în Ploiești. Un dispozitiv suspect a fost găsit lângă un blocTrupe SRI. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Alertă în Ploiești, joi dimineață, după ce un obiect suspect a fost descoperit în grădina unui bloc-turn. Dispozitivul electronic, care ar fi prezentat luminițe și ar fi scos sunete asemănătoare unui ticăit, a determinat autoritățile să intervină de urgență.

Echipe ale Serviciului Român de Informații și Brigăzii Antitero au ajuns la fața locului și au izolat zona pentru efectuarea verificărilor.

Autoritățile au izolat zona din apropierea blocului

Intervenția a avut loc joi, 3 septembrie, pe strada Erou Marian Moldoveanu din Ploiești. În jurul orei 7.30, locuitorii din zonă au alertat autoritățile după ce au observat o cutiuță considerată suspectă în grădina unui bloc-turn.

Sesizarea a dus la mobilizarea echipelor specializate. Reprezentanții SRI și Brigăzii Antitero au ajuns în zonă și au instituit un perimetru de siguranță în jurul obiectului.

Proprietarii nu au putut intra sau ieși din zona izolată

Pe durata intervenției, accesul în perimetrul delimitat de autorități a fost restricționat. Locatarii blocului nu au putut intra sau ieși din zona aflată sub controlul echipelor de intervenție.

Specialiștii au început verificarea obiectului pentru a stabili ce este acesta și dacă prezintă vreun pericol.

Intervenția din Ploiești are loc după ce obiectul electronic a fost observat în apropierea blocului, iar caracteristicile sale au ridicat suspiciuni în rândul persoanelor care l-au descoperit.

Autoritățile urmează să stabilească natura dispozitivului și dacă acesta reprezintă un risc pentru locatari sau pentru persoanele aflate în apropiere.

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