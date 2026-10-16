Un diamant de 9,05 carate, montat într-un inel din platină realizat manual de casa italiană Aletto, va fi scos la licitație în România pe 22 octombrie 2026, cu un preț de pornire de 50.000 de euro.

Prețul de pornire este semnificativ mai mic decât prețul de listă al bijuteriei, de 260.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Artmark.

Inelul este prezentat drept cel mai mare diamant oferit vreodată la vânzare în România, iar caracteristicile sale îl plasează în categoria pieselor de bijuterie de colecție.

Bijuteria se remarcă prin diamantul central de 9,05 carate și prin montura din platină. Piesa a fost realizată manual pentru o comandă specială și poartă semnătura casei de bijutieri Aletto, cunoscută pentru creațiile sale exclusiviste.

Inelul a fost prezentat de Liviu Matei, expert licențiat de Gemological Institute of America (GIA), care a evidențiat calitatea execuției și a tăieturii diamantului. Potrivit acestuia, piatra este inscripționată pe interiorul inelului.

„Este un inel superb, executat de frații Aletto, care, aproximativ în anii ’80, au început să lucreze pentru Maison Van Cleef & Arpels”, a declarat Liviu Matei.

Expertul a precizat că bijuteria a fost realizată pentru o comandă specială, subliniind nivelul de finisare și concepția piesei.

Casa Aletto are rădăcini la Napoli și o istorie de peste 130 de ani, potrivit informațiilor prezentate de organizatorii licitației. Tradiția familiei cuprinde cinci generații de bijutieri, iar activitatea acesteia s-a extins din Italia în Statele Unite.

Un moment important în istoria brandului datează din 1889, când Bartolomeo Aletto ar fi primit o comandă pentru realizarea unei bijuterii dedicate inaugurării Turnului Eiffel, în contextul Expoziției Universale de la Paris.

Moștenirea casei este asociată cu lucrul manual și cu realizarea unor bijuterii în serii limitate sau la comandă. În cazul inelului scos acum la licitație, proveniența și execuția reprezintă elemente relevante pentru colecționarii interesați de bijuterii de lux.

Evenimentul „French & Italian Luxury” include și alte piese din aur, platină și pietre prețioase, cu prețuri de pornire de la câteva mii de euro.

Printre acestea se numără:

Un set de trei cercei din aur bicolor, cu safire, rubine, smaralde și diamante, cu un preț de pornire de 11.000 de euro.

O brățară din aur, datată în jurul anului 1900, decorată cu diamante și cu un ornament floral central, de la 9.000 de euro.

O broșă în stil Art Nouveau, realizată din aur și platină, cu smaralde din Columbia, de la 5.000 de euro.

Un lanț cu pandantiv din aur alb și platină, în care piesa centrală este un smarald oval înconjurat de diamante, de la 4.200 de euro.

Selecția cuprinde și accesorii de lux, precum genți, mănuși și eșarfe semnate de case internaționale de modă, între care Chanel, Gucci și Prada.

Bijuteriile incluse în eveniment pot fi admirate gratuit la Palatul Cesianu-Racoviță din București, zilnic, între orele 10:00 și 20:00, inclusiv în weekend.

Licitația diamantului este programată pentru 22 octombrie 2026, de la ora 12:00, exclusiv online, prin platforma Artmark Live. Cei interesați pot depune oferte după crearea gratuită a unui cont de colecționar.

Prețul de 50.000 de euro reprezintă pragul de pornire al licitației, nu prețul final de vânzare. Valoarea la care va fi adjudecată bijuteria va depinde de ofertele participanților.