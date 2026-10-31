Un fost parlamentar democrat din Minnesota a declarat că acuzațiile potrivit cărora congresmenei Ilhan Omar s-ar fi căsătorit cu propriul frate pentru a facilita obținerea statutului de imigrare sunt, în opinia sa, aproape sigur adevărate, potrivit Fox News. Declarațiile lui Joe Radinovich, făcute joi, 29 octombrie, au atras atenția în interiorul Partidului Democrat, în contextul anchetei federale care o vizează pe reprezentanta statului Minnesota.

Radinovich a contestat public explicațiile oferite de Ilhan Omar și a susținut că există întrebări serioase atât în privința istoricului său de imigrare, cât și a situației financiare. Intervenția sa vine la mai puțin de trei săptămâni după ce agenții federali au efectuat o percheziție la locuința congresmenei din Washington, pe 12 octombrie 2026. Ancheta este în desfășurare, însă până în prezent nu au fost formulate acuzații penale împotriva acesteia.

Joe Radinovich a fost membru al Camerei Reprezentanților din Minnesota între 2013 și 2015, din partea Partidului Democrat–Fermier–Muncitoresc din Minnesota (DFL). Acesta are o experiență îndelungată în politica locală, fiind implicat în campanii electorale importante și ocupând funcția de șef de cabinet al primarului Minneapolisului, Jacob Frey.

Într-o postare publicată pe platforma X, fostul parlamentar a afirmat că democrații ar trebui să ia în serios acuzațiile privind presupusa căsătorie dintre Ilhan Omar și Ahmed Nur Said Elmi.

„Democrații ar trebui să înțeleagă că acuzația este aproape sigur adevărată – indiferent de concluziile pe care le vor trage ulterior – iar dezmințirile ei, potrivit cărora totul ar fi o conspirație a dreptei, motivată de islamofobie sau rasism, aproape sigur nu sunt adevărate”, a scris Radinovich, potrivit Fox News.

El a adăugat că și întrebările referitoare la finanțele congresmenei ar trebui analizate cu atenție, susținând că explicațiile oferite public până acum nu au clarificat suficient suspiciunile.

Declarațiile fostului parlamentar au provocat reacții în interiorul formațiunii democrate. Briana Rose Lee, activistă DFL din Minneapolis, care a lucrat în echipa operațională a campaniei lui Ilhan Omar, l-a criticat public.

Aceasta a descris ancheta drept o acțiune fabricată și lipsită de fundament.

„Joe. Nu ești prost. Știi că aceasta este o vânătoare de vrăjitoare nefondată și fabricată. Sunt sincer surprinsă să văd o asemenea poziție din partea ta. Este un nou nivel minim”, a transmis Rose Lee.

Radinovich nu și-a retras declarațiile. El a precizat că are foarte puțină încredere în Departamentul de Justiție condus de administrația Trump și că nu este convins că momentul percheziției a fost potrivit.

Totuși, a susținut că există motive să considere acuzația privind presupusa căsătorie frauduloasă credibilă.

Un element important al cazului a fost readus în atenția publică în ultimele zile: suspiciunile privind căsătoria lui Ilhan Omar au fost investigate încă din 2016, în timpul administrației fostului președinte Barack Obama.

Potrivit unei investigații publicate de The New York Times pe 29 octombrie, FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au analizat atunci relația dintre Omar și Ahmed Nur Said Elmi, cetățean britanic cu care aceasta s-a căsătorit în 2009.

Oficiali actuali și foști oficiali familiarizați cu dosarul au declarat publicației că anchetatorii au identificat unele elemente care sugerau că mariajul ar fi putut fi fraudulos. Totuși, nu este clar ce probe existau atunci și nici dacă autoritățile au putut demonstra că Elmi era fratele congresmenei.

Investigația inițială nu a dus la formularea unor acuzații. Potrivit surselor citate de The New York Times, procurorii au considerat că termenul legal de prescripție pentru posibila infracțiune de fraudă matrimonială expirase.

Ancheta a fost reluată ulterior, iar investigația actuală analizează și alte aspecte legate de istoricul imigrației familiei Omar.

Pe 12 octombrie, agenți ai Homeland Security Investigations (HSI), structura de investigații a Departamentului pentru Securitate Internă, au efectuat o percheziție la locuința congresmenei din Washington.

Associated Press a relatat că operațiunea a avut loc în cadrul unei anchete penale federale. Departamentul de Justiție a confirmat executarea unui mandat de percheziție autorizat de un judecător, fără să ofere detalii despre obiectul investigației.

Ulterior, autoritățile au ridicat telefonul congresmenei și au emis peste zece citații pentru prezentarea unor documente sau declarații în fața unui mare juriu, inclusiv pentru unele dintre rudele acesteia.

Pe 28 octombrie, Departamentul de Justiție a solicitat instanței să mențină confidențială documentația care a stat la baza mandatului de percheziție. Procurorii au explicat că investigația este încă în desfășurare și că autoritățile nu au decis dacă vor formula acuzații sau împotriva cui.

Ilhan Omar a respins în mod repetat acuzațiile privind presupusa fraudă matrimonială și a calificat ancheta drept o acțiune motivată politic. Reprezentanții săi au susținut că acuzațiile sunt false și că fac parte dintr-o campanie de denigrare.

Într-o reacție transmisă Fox News Digital, echipa de campanie a congresmenei l-a atacat pe Radinovich, susținând că acesta are o atitudine părtinitoare și că declarațiile sale nu sunt susținute de dovezi.

Reprezentanții lui Omar au afirmat că fostul parlamentar este motivat de resentimente politice, după ce a fost implicat în două campanii electorale care au încercat să o învingă în alegerile primare democrate din 2022 și 2024.

Omar a descris, la rândul său, investigația drept o răzbunare politică a președintelui Donald Trump.

Deocamdată, ancheta federală continuă, iar acuzațiile privind presupusa căsătorie frauduloasă rămân nedovedite în instanță. Declarațiile lui Radinovich arată însă că subiectul provoacă tensiuni și în interiorul taberei democrate, nu doar în rândul adversarilor politici ai congresmenei.