Un caz de crimă care a zguduit Polonia revine în atenție după 25 de ani, odată cu apropierea eliberării unui bărbat condamnat pentru uciderea mai multor copii. Noua miniserie Netflix, „The Law of Beasts” („Legea bestiei”), urmărește conflictul dintre două femei care trebuie să se confrunte din nou cu deciziile luate în timpul anchetei: o polițistă care a condus investigația și o psihiat­ră care a evaluat cazul.

Producția poloneză, regizată de Kasper Bajon, are patru episoade și explorează limitele dintre lege, dreptate și nevoia de a proteja societatea. Povestea urmărește atât consecințele unei crime care a marcat o țară, cât și efectele pe care alegerile profesionale le pot avea asupra vieții personale.

Acțiunea începe în 1988, când Polonia este zguduită de uciderea a patru băieți. Ancheta este condusă de maiorul Anna Bersz, interpretată de Agnieszka Grochowska. Prietena sa, Agnieszka Grabska, psihiatru interpretată de Agnieszka Żulewska, primește sarcina de a evalua starea psihică a suspectului, Mariusz Trynkiewicz.

Cele două femei ajung în poziții profesionale diferite, dar sunt puse în fața aceleiași întrebări: cum poate fi protejată societatea fără ca principiile legii să fie încălcate?

Presiunea timpului și a sistemului, dar și diferențele dintre responsabilitatea anchetatorului și obligația medicului de a face o evaluare imparțială, duc la o decizie care le distruge prietenia și le influențează viețile pentru următorii ani.

Povestea revine în 2014, când bărbatul condamnat urmează să fie eliberat după executarea pedepsei. Anna ocupă acum o funcție în administrația publică, în timp ce Agnieszka a devenit un specialist respectat în psihiatrie.

Reapariția cazului le obligă să se confrunte cu trecutul și cu urmările hotărârilor luate cu un sfert de secol înainte. De această dată, miza depășește relația dintre cele două femei: este vorba despre siguranța publică, limitele sistemului juridic și responsabilitatea instituțiilor față de cetățeni.

Serialul nu prezintă doar perspectiva anchetatorilor, ci și dilemele celor care trebuie să aplice legea atunci când cerințele dreptății și protecției societății par să intre în contradicție.

„The Law of Beasts” pornește de la cazul lui Mariusz Trynkiewicz și de la evenimentele care au dus la adoptarea în Polonia a legislației cunoscute sub numele de „Beasts Act”.

Personajele Anna Bersz și Agnieszka Grabska, precum și prietenia dintre ele, sunt însă fictive. Netflix precizează că experiențele personale ale celor două femei au fost create pentru serial, în timp ce cadrul general al poveștii este inspirat de evenimente reale.

Prin această abordare, producția urmărește consecințele sociale, juridice și morale ale unui caz care a ridicat întrebări dificile despre modul în care statul poate preveni noi crime și despre limitele intervenției sale.

Rolurile principale sunt interpretate de Agnieszka Grochowska, în rolul Annei Bersz, și Agnieszka Żulewska, care o interpretează pe Agnieszka Grabska. Michał Pawlik îl joacă pe Mariusz Trynkiewicz, criminalul condamnat a cărui posibilă eliberare readuce cazul în atenția publică.

Regia este semnată de Kasper Bajon, care a contribuit și la scenariu, alături de Anna Kasińska.

Miniseria „The Law of Beasts” va fi disponibilă pe Netflix din 18 noiembrie 2026 și va avea patru episoade, fiecare cu o durată de aproximativ 45 de minute.