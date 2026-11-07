Ce este francmasoneria? Asta este o întrebare care a bântuit lumea civilizată în ultimele sute de ani, încă din momentul în care oamenii au încetat să mai fabrice mituri și legende și s-au dedulcit la teorii ale conspirației.

Interesant este că răspunsurile cele mai lungi și cele mai citate pe rețele provin tocmai de la oameni care nu au avut niciodată legături cu ordinul și, trebuie să recunosc, ideile lor sunt seducătoare. Cum să nu te atragă povestea unor indivizi care se întâlnesc pe ascuns și decid soarta lumii.

Așa se explică menținerea neabătută a teoriilor de tip Noua Ordine Mondială sau Protocoalele Sionului, în ciuda dezmințirilor apărute în diverse colțuri ale lumii. La fel de intrigant este și faptul că descrierea masoneriei este și ea neschimbată de sute de ani. Practic, ce găsim în sursele vechi apare și acum pe toate siteurile oficiale ale oricăror structuri masonice de la noi sau aiurea.

Tocmai pe această idee vă propun astăzi un text inedit, apărut în 1907, adică acum 119 ani.

Este vorba de un interviu – genul jurnalistic în forma pe care o cunoaștem azi este total diferit de cum se făcea atunci, când nu existau modalități de înregistrare și totul se baza pe fidelitatea notițelor luate de gazetar – dat de căpitanul Constantin Moroiu, primul Mare Maestru al Marii Loji Naționale. Nu pot băga mâna-n foc, dar ar putea fi primul interviu dat de Moroiu unui ziar profan.

Ce observăm în materialul de presă din stângista publicație Dimineața? În primul rând, așa cum am spus, definiția Ordinului este aproape identică celor pe care le găsiți și azi. Apoi, întrebările și convingerilor adversarilor Masoneriei sunt și ele neschimbate de un peste un secol, ca și cum acest dialog al surzilor a încremenit în timp. Un alt element care atrage atenția este cum a supraviețuit Masoneria aproape neschimbată atâția ani, în condițiile în care nici măcar clădirile de atunci nu mai sunt în picioare. Peste ea au trecut două închideri forțate, arestări și prigoniri, refaceri și schisme. Există și aici explicații, dar nu e acum timp de ele.

În fine, farmecul limbii folosite este și el un ”ornament” frumos și l-am păstrat chiar dacă îngreunează lectura.

Dimineața – 27 februarie 1907

Convorbire cu marele maestru al logei masonice din România

(Materialul este semnat C. Murg, dar cred că semnătura este un pseudonim folosit de proprietarul ziarelor Adeverul și Dimineața, Constantin Mille. Mille a fost avocat, publicist, cunoscut pentru ideile de stânga, poate chiar de extremă stânga. Pe piatra sa funerară din Cimitirul Bellu stă scris: ”părinte al ziaristicei române moderne”. Numai un astfel de personaj ar fi fost acceptat de rezervistul Constantin Moroiu drept interlocutor.)

Se vorbește cîteodată, de „francmasoni“, așa de exemplu sînt unii care cred că masoneria este o instituție anti-religioasă, că masonii în întrunirile lor calcă crucea în picioare, că insultă religia și cîte alte bazaconii. Sunt ailalți cari cred ca masonii sunt niște oameni nebuni, cari țin întruniri secrete prin locuri întunecoase, îmbrăcați toți în negru, sala chiar cu negru și peste toate părțile cu capete de schelete dedesuptul cărora se află două oase încrucișate; cu alte cuvinte, „farmazoni”, cum zice poporul, sînt acei oameni șireți care tac și fac și, uneori, oameni răi care sînt lipsiți de orice caracter.

Într'un cuvînt, despre francmasoni se vorbește de (către) acei care nu știu, cît se poate de räu, sînt păreri peste păreri și mai toate rele. Francmasonii sunt oamenii dracului.

Gîndindu-mă că aceasta este o chestiune care tot mai interesează din cînd în cînd pe marele public, m'am adresat marelui maestru al logei masonice din Romînia,— de care auzisem vorbindu-și cu ocazia unui jubileu al masoneriei, serbat acum vreo doi ani.

Înainte de a da această explicație, trebuie să spun că francmasoneria este cea mai veche instituție culturală din vremile noastre. Cine o să mă creadă cînd îi voi spune că francmasoneria datează din timpul Egiptenilor, unde a luat naștere, c’a trecut la greci, la romani (sub denumirea de societatea constructorilor) la Gali, Francezi, Englezi, Germani și în lumea întreagă!... cu toate astea, marele maestru, mi-a afirmat acest lucru cu observația că instituția deși atît de veche, păstrează totuși în sînul ei, aproape aceleași formalități, aceiași constituție...

Am în fața mea două broșuri și cererea de adesiune care se dă oricărui concurent la francmasonerie.

În fiecare sunt cîteva instrucțiuni asupra acelor ce voesc eu să aflu și marele maestru mi le-a dat socotind poate c’o să mă mulțumesc numai cu atît și o să-l las in pace... dar ți-ai găsit!

Să luăm ceva din broșura marelui maestru, broșură scrisă cu ocazia congresului masonic ținut la Bruxelles în toamna anului 1904.

Io cînd am citit la această explicație, vă marturisesc că am rămas oarecum surprins; ideile mele asupra francmasoneriei, deși nu erau tocmai departe de această explicație, totuși nu eram sigur că francmasonii să aibe asemenea teorii frumoase; făceam și eu parte din marele vulg! Ce trebue să creadă acum și ceilalți care socoteau pe francmasoni drept oamenii dracului!

Se continuă mai departe: ”Masoneria este călăuzită de un ideal, pot zice că azi e singura care urmărește un ideal, căci toate celelalte sociietăți care există nu urmăresc decît un scop de interes material, din care toți caută să-și găsească o recompensă sau un cîștig, pe cînd masonul nu caută altă recompensă decît aceia a satisfacțiunei conștiinței că a lucrat pentru bine și s’a sacrificat pentru acest mare ideal, cu totul dispărut azi din inimile romînilor. Masoneria nu lucrează nici cu stiletul, nici cu dinamita, cum se vorbește, ea lucrează cu cuvântul.”

Am terminat cu explicațiile marelui maestru. Sunt interesante și cele din Broșura aceasta intitulată „Caracterul și scopul francmasoneriei“. E scrisă de un mason american din New York și împărțită la toate lojile de pe glob.

Am dat destule explicațiuni asupra francmasoneriei: se știe acum ce este francmasoneria. Broșurile explică ceva din scopul masonilor, după care apoi se respunde de către autori, la toate criticile celor ignoranți care își permit să debiteze pe socoteala masonilor tot felul de versiuni fantastice.

Cei mai mari inamici ai masoneriei au fost și sînt jesuiți (iezuiți, membri ai ordinului călugărilor catolici). Aceștia au căutat să dărîme cu desăvîrșire această instituție care credeau ei, nesocotește religia și batjocorește persoanele divine.

Un francmason era privit ca un om ciudat și urîcios, bun numai de ars pe jaratic, romanele senzaționale ni-l descriu cum se poate mai bizar. Din broșuri neputînd să scot decît foarte puține lucruri am fost silit să încep pledoaria în fața marelui maestru, și bătrînul mason după ce m’a privit foarte rece, de sus pînă jos, a ezitat, încă o sforțare și explicațiile dacă n’au plouat, totuși au picat una cîte una...

Astăzi cea mai tare țară în francmasoni e Anglia; s’ar putea zice că Anglia e marele scaun. Numai în Londra sunt 1430 de loji; acolo e chiar un uz păstrat de la familia Stuart, (masonă) ca principii moștenitori sunt masoni și mai toti regii Angliei au fost masoni.

Același obicei mai e și în Suedia, unde regele Suediei e de drept marele maestru. În America au tot așa de mulți francmasoni ca și în Anglia. În Paris sunt 25 de logi masonice, plus în celelalte orașe de 2-3-1 loji.

Masoneria a cucerit și în Franța o mulțime de bărbați marcanți precu Fallieres, actualul președinte e un mason convins; Loubet, de asemenea; Clemenceau primul ministru; au mai fost masoni și Voltaire, Beaumarchais, Lamartine, etc.

Despre împăratul Frideric, marele maestru din Romînia mi-a povestit următoarele: în Berlin se înființase de curînd o loje masonică, împăratul care auzise și el vorbindu-se multe năzdrăvănii pe socoteala acestor francmasoni, a trimes pe un aghiotant să ancheteze tot ce-a văzut. Aghiotantul ca să afle a trebuit să intre ca membru între masoni și după ce a trecut prin toate fazele de încercare la care sunt obligați cei novici, a devenit mason de-a binelea.

Cînd s’a presentat înaintea împăratului, acesta l’a întrebat curios ce-i cu masonii. Bietul aghiotant, cam încurcat, în fine, nu i-a dat nici o relație. I-a răspuns numai cu multă teamă: „Maiestate, nu pot să vă spun nimic, am jurat; trebue să vă faceți și maiestatea voastră mason ca să știți totul’’... și împăratul Frideric cel Mare s’a făcut... mason.

În Austria și Rusia masoneria e interzisă, în toate celelalte țări ea există. În Italia, marele Garibaldi a fost tot mason.

În Romînia francmasoneria este întrodusă încă de pe timpul lui Constantin Mavrocordat, care a fost un mare mason - la 1857 s’a înființat în București prima loje națională masonică, numită ”Steaua Dunărei” și la 1882 a doua loje, numită „Memphis”.

La început au fost in țară peste 1600 de masoni; ceilalți, parte au murit, parte s’au retras.

Marele maestru îmi spunea zîmbind că cei mai mulți veniseră de curiozitate. Toți fusese atrași să se facă masoni ca să încerce cum sunt emoțiile operațiunelor masoneriei. Și încă ceva mi-a mai spus marele maestru, că dintre toate profesiunile, avocații singuri a eșit cei mai răi masoni, în toate ocasiunile, avocații și-au călcat angajamentele și jurămintele făcute și s'au dedat iar... patemilor lumești.

Marele maestru începuse să se aprindă și să-mi spună cu nițel entusiasm că toate faptele mari ale bărbaților de mai sus au luat naștere din principiile masonice. Și la noi în țară a fost persecutată masoneria, astfel în timpul domniei lui Cuza, sub ministerul Kogălniceanu, fiind prefect de poliție Marghiloman, s’a dat foc mobilierului și bibliotecei masonilor de atunci, în timpul pe cînd masonii țineau tocmai o ședință solemnă.

Cu toate astea masoneria nu s’a desființat, ea trăește cu destulă vigoare și va trăi încă sute și mii de anii... Cerînd marelui maestru, numele actualilor masoni din țară, a tăcut.

Deși știți pe cîțîva, însă pentru ca o chestie de bun simț sunt nevoit să tac și eu. Devisa masonilor este a lucra pentru binele omenire, dar la întuneric!

Masoni trebue să aibă: 1) etatea de 21 ani împliniți sau să fie fii de masoni; 2) să se bucure de o reputație și de cinste ireproșabilă; 3) să aibe o ocupațiune onorabilă și pe cît se poate independentă ; 4) să posede destulă instrucțiuni pentru a înțelege și aprecia veritățile masonice; 5) nimenea nu poate fi admis decît în urma unei anchete prealabile; 6) candidatul va trebui să achite la intrare taxă de 60 lei și apoi pe fiecare trimestru cîte 9 lei. Fiecare mason mai dă pentru fondul de ajutor 6 lei pe an.

În afară de aceasta, candidatul mai trebue să treacă prin o mulțime de formalități și de ceremonii, așa numite de încercare și pe care, din nefericire, marele maestru nu mi le-a spus!

Toate insistențele au fost zadarnice; la fiecare început de pledoarie, mă oprea brusc și-mi amintea povestea lui Frideric cel Mare. Oricum o să vă spun cum se împarte francmasoneria, să lăsăm tot în întuneric și formalitățile de încercare deși poate e singura parte frumoasă și interesanta din masonerie...

Francmasoneria nu este o singură asociație; ea se subîmparte în alte 5 secțiuni, unde fiecare mason își complectează principiile masoneriei.

Astfel la început avem masoneria simbolică, care cuprinde 3 grade; aci novici primesc primele noțiuni de masonerie; al II-lea vin capitolele care cuprinde 9 grade ; noviciatul se perfecționează; al treilea vine areopagul, tot 9 grade; al 4-lea senatul care cuprinde tot 9 grade și al 5-lea oficială care cuprinde 3 grade.

În total sunt 33 grade; la fiecare grad masonii trebue să depună cîte un examen și după fiecare secțiune iar examen, așa încît un mason ca să devie adevărat mason, el trebue să depună 38 de examene!

Stagiul pentru fiecare secțiune e cel puțin de un an; pentru grade e mai puțin. Între grade există disciplină; cel mai mic dă ascultare celui mai mare; fiecare secțiune are ședințele ei separate o dată sau de 2 ori pe săptămână. La sfîrșitul săptămînei, toate secțiunile se unesc și formează atunci ședința solemnă a marei logi.

Două lucruri însă m-au lăsat în nedumerire: întâi cînd am enunțat principiile, se prevedea acolo că francmasoneria admite fără deosebire, în finul ei, pe bogat ca și pe sarac, pe profesor ca și pe meseriaș, pe nobil ca și pe mojic, bun de tot pînă aci, dar cînd citim și condițiunile de admisibilitate, vedem acolo articole care prevăd obligațiuni că a fi persoane onorabile inteligente, cu poziție independentă și în stare să plătească odată toate cotisațiile cerute, plus timp perdut și plus surmenaj cu cele 38 de examene... și încă altceva.

Se mai prevede între principiile masoneriei că absolut toți masonii sunt frați și egali între toți, mie marele maestru mi-a spus că intre grade și între cele 5 secțiuni există o disciplină aproape militareascä.

Cu drept cuvînt ne întrebăm acum de rostul acestor mici nepotriviri, deși nici marele maestru, nu mi-a spus nimic.

Fiecare secțiune am spus că are conferințe speciale cu elevii ei; conferințele marei loji sînt de 2 feluri, istorice și exoterice, adică particulare și publice; la conferințele publice pot lua parte și oarecare invitați de masoni din familia masonilor sau din amicii lor. Toate conferințele au ca temă generală, fond social, cultural și artistic, cu caracter instructiv.

Fiecare mason trebue să fie la curent cu toată mișcarea intelectuală, artistică, industrială și comercială, din țară sau din străinătate și să prepare conferințele numai asupra unei chestiuni recente care interesează evoluția și vitalitatea țarei unde trăesc masonii.

La expoziția noastră națională de vara trecută, marea loja masonică din Romînia și-a expus lucrările ei de acest gen pentru care a și căpătat medalia de aur. Pot să mai adaug că una din lojele masonice își are templul său pe str Academiei, deasupra drogheriei Zamfirescu, iar marele maestru este d-l Căpitan C. Moroiu din str Morfen 6, uz, bătrin simpatic și vioi, care deși cu reserve, tot mi-a spus ceva.

Dar poate mai voiți să știți și cum se numesc gradele? Cîteva pot să înșir; astfel sînt marele comandant, mari ofițeri, mari inspectori generali și mari maeștri... Pentru ce se lucrează la întunerec?... mister. Sînt mulțumit totuși ca am putut să rup legenda că francmasonii sînt oamenii dracului!....