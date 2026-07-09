Orașul Palm Beach din statul american Florida a adoptat oficial o nouă denumire pentru aeroportul său, aducând astfel un omagiu președintelui Donald Trump. Prin această decizie, aerogara se alătură unei liste lungi și diverse de instituții publice, imobile, programe guvernamentale, nave militare și monede care au preluat de-a lungul timpului identitatea liderului republican, informează Reuters.

Modificarea numelui din Aeroportul Internațional Palm Beach în Aeroportul Internațional Președintele Donald J. Trump reprezintă o inițiativă simbolică majoră. Decizia reflectă aprecierea și susținerea masivă de care se bucură politicianul republican în Florida, statul pe care l-a ales ca reședință adoptivă și unde se află faimosul său domeniu de lux Mar-a-Lago.

Legătura puternică dintre fostul și actualul lider de la Casa Albă și comunitatea locală a fost evidențiată inclusiv de membrii familiei sale, care au salutat implementarea acestei măsuri administrative.

„Nu cred că există cineva mai strâns asociat cu Palm Beach decât Donald Trump, poate chiar în toată Florida”, a declarat fiul lui Trump, Eric Trump, într-un interviu acordat Fox News.

Impactul numelui republicanului se extinde însă mult dincolo de granițele acestui stat. De când a preluat atribuțiile pentru cel de-al doilea său mandat la Casa Albă în cursul anului trecut, numele lui Donald Trump a fost atribuit unei noi clase de nave de război aflate în faza de proiectare pentru Marina Americană. De asemenea, identitatea sa a fost atașată unui program de vize destinat investitorilor străini cu bugete substanțiale, unui portal online guvernamental pentru medicamente compensate și conturilor federale de economii destinate copiilor.

Influența sa s-a făcut simțită și în capitala federală, unde s-a încercat o reorganizare vizuală și simbolică de amploare. Numele său a fost deja integrat în structura clădirii Institutului pentru Pace al Statelor Unite. Cu toate acestea, demersurile similare nu au avut succes peste tot, instanțele de judecată respingând o tentativă de a redenumi Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului.

În ceea ce privește aeroportul din sud-estul Floridei, decizia finală a fost consfințită din punct de vedere legislativ încă din primăvara acestui an. Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a semnat în martie o lege prin care aeroportul din sud-estul Floridei a fost redenumit în onoarea lui Trump.

Procedurile tehnice au fost definitivate recent, când Administrația Federală a Aviației a modificat codul oficial de identificare format din trei litere, înlocuind vechiul indicativ PBI cu noul DJT. Totuși, sistemele operaționale vor necesita o perioadă de tranziție. Pasagerii vor trebui să utilizeze codul PBI pentru a rezerva zboruri până la 18 august, a precizat aeroportul pe site-ul său, moment în care noul nume va apărea pe etichetele de bagaje, bilete şi în sistemele de rezervare ale companiilor aeriene.

Întregul proces de rebranding și modificare a infrastructurii de identitate a implicat costuri substanțiale, aeroportul declarând că schimbarea numelui a costat 5,5 milioane de dolari.

Momentul istoric al primei aterizări sub noua denumire a fost marcat în mod simbolic chiar de către familia liderului american, care a dorit ca zborul inaugural să aibă o semnificație aparte. Eric Trump și familia sa au sosit la primele ore ale dimineții la bordul unui avion privat.

„Nici în ruptul capului nu aş fi lăsat să fie al UPS primul avion care aterizează”, a declarat Eric Trump.

Ulterior, acesta a transmis un mesaj extins pe rețelele de socializare, exprimându-și aprecierea pentru tatăl său și pentru importanța acestui moment pentru întreaga țară.

„Sunt profund onorat că, la ora 5:01 dimineaţa, „Trump Force One” va fi primul avion care va ateriza pe Aeroportul Internaţional Palm Beach, recent redenumit - acum şi pentru totdeauna - Aeroportul Internaţional „Preşedintele Donald J. Trump” (DJT). Nu există nimeni care să fi făcut mai mult pentru Florida şi pentru ţara noastră, şi nimeni nu merită mai mult această onoare incredibilă. Ca fiu al său şi ca persoană care zboară de pe acest aeroport aproape în fiecare zi, voi fi pentru totdeauna mândru să văd iniţialele „DJT” pe cartea mea de îmbarcare. Felicitări, tată - mă bucur că am jucat un rol important în realizarea acestui lucru”, a scris Eric Trump pe X.

Din punct de vedere comercial, activitatea de pe aerogara din Florida își va continua cursul normal sub coordonarea marilor operatori aerieni. Compania JetBlue Airways reprezintă cel mai mare operator din Palm Beach și, alături de giganții Delta Air Lines și American Airlines, controlează aproximativ două treimi din volumul total al zborurilor zilnice.

Redenumirea unei astfel de facilități nu este un fenomen singular în Statele Unite, existând numeroase alte aeroporturi care au preluat numele unor figuri politice proeminente. Un exemplu similar este aeroportul din Little Rock, Arkansas, numit după fostul președinte Bill Clinton și fostul secretar de stat Hillary Clinton - dar şi-a păstrat codul aeroportuar LIT. De asemenea, alte noduri de transport aerian au fost redenumite în trecut pentru a onora foști membri ai Congresului, cum este cazul aeroporturilor din Las Vegas și San Jose, California.