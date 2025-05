Monden Un actor din România a dat lovitura. Ce ofertă a primit de la PRO TV







Alexandru Papadopol revine în televiziune, după ce a acceptat provocarea de a se alătura distribuției serialului românesc „Betoane”. Producția va oferi publicului un umor autentic și povești inspirate din realitățile cotidiene ale vieții. Premiera este programată pentru 31 mai 2025, urmând ca restul sezonului să fie disponibil exclusiv pe VOYO. În ultimele luni, cunoscutul actor a ajuns în centrul unui scandal de proporții.

Cunoscutul actor, criticat pentru alegerile făcute pe plan personal

În noul serial „Betoane”, telespectatorii îi vor regăsi în roluri principale pe Monica Bîrlădeanu și George Ivașcu, alături de o distribuție diversă care îi include pe Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Crețu și Cristi Crețu.

Producția este completată de apariții speciale ale unor figuri cunoscute și apreciate din lumea artistică, precum Monica Anghel, Yosif Mohaci, Zarug, Cătălin Scărlătescu și Radu Gabriel.

Scandal cu fosta soție

Alexandru Papadopol, un nume cunoscut al scenei cinematografice românești, a revenit recent în atenția publicului nu doar prin proiectele sale profesionale, ci și prin evenimente din sfera personală. După ce a ales să își refacă viața alături de noua lui parteneră, actorul s-a confruntat cu un val de critici.

Ioana Ginghină, fosta lui soție, s-a arătat extrem de nemulțumită din cauza faptului că acesta ar fi ascuns totul de fiica lui. Actrița a declarat că Ruxi nu poate trece peste suferința pe care i-ar fi provocat-o de propriul ei părinte.

„Eu în continuare sunt foarte supărată. La mine nu mai există cale de dialog. Ruxi e mare, e alegerea ei, nu mai am nevoie de ce să fiu intermediar. Are foarte multă furie, n-am văzut așa. Se liniștise. De vara trecută s-a liniștit. Ea a fost la el… Eu am fost plecată cu Cristi în Malaezia. Ea a stat cu ei acolo și nu i-au zis că vor să se căsătorească. Cumva, asta a fost supărarea, a stat cu ei… Puteau să îi spună sau măcar că se gândesc să vadă reacția. M-a chemat psiholoaga ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat”, spunea ea.

Actorul revine pe micul ecran

Scenariul serialului poartă semnătura lui Mihai Radu, cunoscut jurnalist și scenarist al îndrăgitului serial „Las Fierbinți”, alături de Raul Gheba, comediant și director creativ. Regia este realizată de Mihai Brătilă și Peter Kerek, doi profesioniști cu experiență în industria de televiziune, apreciați pentru contribuția lor la producții de succes precum „Clanul”.

„Claudia din «Betoane» e de departe cel mai simpatic personaj pe care l-am jucat. Este un om plin de contradicții și paradoxuri: deșteaptă și abilă, dar profund naivă uneori, infantilă și iresponsabilă, dar cu un noroc senzațional – genul de om pentru care, cumva, se aliniază planetele, în ciuda tuturor tembelismelor pe care le face. Deși își iubește copilul cu toată ființa ei, simt că ar pica toate testele de parenting sănătos. Claudia rămâne însă, pentru mine, o femeie de o efervescență adorabilă”, a povestit Monica Bîrlădeanu, potrivit Cancan.