Ultimii pași pentru extinderea Magistralei M4 a metroului. Când încep lucrările

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a semnat, joi, ordinul pentru începerea lucrărilor de extindere a magistralei de metrou M4, într-o investiție de 3,5 miliarde de euro. Conform planului, noul traseu va avea 11 kilometri, de la Gara de Nord până la Gara Progresul, și va include 14 stații noi.

Daniel Băluţă a explicat că staţia Tudor Arghezi nu este doar un punct de oprire pe harta metroului, ci o dovadă că Bucureştiul poate realiza proiecte majore. Aceasta este prima staţie construită vreodată de o autoritate locală din România, iar primarul a subliniat că voinţa, viziunea şi disciplina fac ca proiectele mari să devină realitate.

„Ne aflăm astăzi într-un loc care nu este doar o staţie de metrou, ci este dovada concretă că Bucureştiul poate. Tudor Arghezi este prima staţie de metrou construită vreodată de o autoritate locală din România. Aici am demonstrat că atunci când ai voinţă, viziune şi disciplină, proiectele mari nu sunt un vis, ci se întâmplă”, a declarat Daniel Băluţă, joi, într-o conferinţă de presă susţinută alături de ministrul social-democrat al Transporturilor Ciprian Şerban.

Estimările arată că, până în 2040, magistrala va aduce peste 58,6 milioane de călători suplimentari pe an, potrivit primarului. De asemenea, el a adăugat că investiția e ridică la 3,5 miliarde de euro.

„Şi tot de aici pornim azi către un proiect de zeci de ori mai mare, un proiect care schimbă viitorul mobilităţii în Bucureşti. Pentru că doar extinderea magistralei M4 va aduce în 2040 - 58,6 milioane de călători suplimentari pe an. Este poate cel mai clar semn că intrăm într-o etapă nouă pentru capitală. Investim 3,5 miliarde de euro, peste 17 miliarde de lei, fonduri europene nerambursabile, atrase de Sectorul 4, pentru a uni nordul şi sudul oraşului printr-o magistrală modernă, continuă şi predictibilă”, a mai spus edilul.

Daniel Băluţă a explicat că noua linie de metrou va avea 14 staţii, pe traseul de la Gara de Nord până la Gara Progresul.

„Noul traseu va avea 11 kilometri şi va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului, şi Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5 şi al comunei Jilava, din judeţul Ilfov. Asigur cetăţenii că începerea acestor lucruri nu înseamnă că traficul va fi dat peste cap”, a afirmat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a mai spus că extinderea magistralei M4 va urma un calendar bine stabilit, cu o perioadă de doi ani dedicată proiectării şi planificării, urmată de cinci ani de execuţie a lucrărilor.

„Protocolul dintre Ministerul Transporturilor şi Primăria Sectorului 4 prinde astăzi contur. Primăria Sectorului 4 a semnat astăzi ordinul de începere pentru cea mai mare lucrare, cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Capitalei - magistrala M4 de Metro. Sunt convins că din 8 decembrie Daniel Băluţă va fi primarul Capitalei şi astfel de lucrări de infrastructură mare, cum este şi pasajul Unirii, se vor regăsi în toate sectoarele din Bucureşti. 14 staţii noi vor fi construite pe acest traseu între Gara de Nord şi Gara Progresul, care vor transforma practic acest coridor în cea mai importantă axă de mobilitate a oraşului”, a afirmat ministrul Transporturilor.