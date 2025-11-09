“Ulei de la Sfântul Nectarie”. Mărturia unui preot despre speranță, rugăciune și o vindecare

Un text postat pe Facebook de părintele Ioan Istrati a stârnit emoție și val de distribuiri după ce preotul a povestit cum o simplă cerere a unei enoriașe pentru „ulei slujit” la Sfântul Maslu la mormântul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina s-a transformat, spune el, într-o lecție de credință și smerenie.

„Am fost de 20 de ori la Sfântul Nectarie. Când merg la mormânt, iau sticluțe de plastic cu ulei slujit acolo”, notează părintele, mărturisind că avea „vreo cinci” uitate într-un dulăpior de acasă. Cererea a venit de la o credincioasă care îi tot repeta, duminică de duminică: „Părinte, vă rog din inimă, ulei de la Sfântul Nectarie.” Motivul: cumnata ei fusese diagnosticată cu cancer la sân, iar un „părinte bătrân” de la mănăstirea Dervent o îndemnase să se ungă cu ulei sfințit.

„I-am dus, doar ca să scap de gura ei”, recunoaște, cu autoironie, părintele. „În nesimțirea mea, vedeam asta ca pe o insistență cu idei fixe.” După câteva săptămâni, femeia s-a întors cu lacrimi în ochi: „Cancerul era imens… dar de când se dă cu ulei de la Sfântul, a tot scăzut”, i-ar fi spus ea, descriind o ameliorare rapidă. „M-am cutremurat de puterea rugăciunii sfinților”, scrie preotul, adăugând că s-a rușinat că ținuse „mărgăritarele de har” încuiate.

În relatarea sa, părintele Istrati îl numește pe Sfântul Nectarie „vindecător, doctor fără de arginți, ierarh apărător al adevărului” și subliniază că experiența l-a făcut să vadă altfel „milostivirea lui Dumnezeu” care „trece pe lângă noi” când suntem grăbiți sau nepăsători.

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina (†1920) este unul dintre cei mai iubiți sfinți contemporani ai lumii ortodoxe, mii de pelerini ajungând anual la mănăstirea din insula grecească pentru a se ruga la mormântul său. În tradiția ortodoxă, uleiul din candele și cel folosit la Sfântul Maslu sunt semne ale binecuvântării și mijloc de întărire în suferință; credincioșii le folosesc ca sprijin duhovnicesc, alături de îngrijirea medicală.

Povestea preotului din Constanța este, în esență, o istorisire despre speranță: o femeie care cere ajutor pentru sora ei, un preot care redescoperă generozitatea micilor gesturi și un mesaj pe care îl rezumă în final cu simplitate: „Cât de infinit ne iubește Dumnezeu!”

Nota redacției. Relatarea reflectă mărturia personală publicată pe rețele sociale. Pentru orice problemă de sănătate, tratamentul și deciziile medicale trebuie stabilite împreună cu medicul curant.