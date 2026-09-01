Telefoanele mobile, laptopurile și alte produse electronice comercializate în Uniunea Europeană vor fi proiectate tot mai mult astfel încât să poată fi reparate și utilizate pentru o perioadă mai lungă. Noile norme europene privind sustenabilitatea îi determină pe producători să adopte soluții care să extindă durata de utilizare a dispozitivelor și să contribuie la diminuarea cantității de deșeuri electronice. Asfel, oficialii europeni vor telefoane și laptopuri mai durabile.

Cantitatea tot mai mare de echipamente electronice scoase din uz reprezintă una dintre problemele pe care Uniunea Europeană încearcă să le combată prin noile reguli. Potrivit datelor ONU citate de The Conversation, volumul deșeurilor electronice generate la nivel mondial aproape s-a dublat între 2010 și 2022. Până în 2030, cantitatea ar putea crește cu încă 32%.

Creșterea consumului de dispozitive electronice și înlocuirea rapidă a produselor defecte contribuie la această evoluție. O parte dintre echipamente ajung la gunoi deși anumite componente ar putea fi reparate sau înlocuite.

Pentru mulți consumatori, repararea unui telefon, laptop sau altui dispozitiv poate deveni dificilă din cauza prețului, a lipsei pieselor de schimb sau a accesului limitat la informațiile necesare pentru intervenții.

Designul produselor moderne reprezintă o altă problemă. Componentele sunt integrate într-un spațiu foarte restrâns, iar accesul la acestea poate necesita unelte speciale sau proceduri complicate.

Bateriile telefoanelor mobile sunt un exemplu relevant. Dacă modelele mai vechi permiteau schimbarea bateriei de către utilizator, telefoanele cu baterie detașabilă au devenit tot mai rare până în 2020.

Astfel, o defecțiune la o singură componentă poate determina înlocuirea întregului dispozitiv, chiar dacă restul acestuia funcționează.

Uniunea Europeană a extins legislația privind proiectarea ecologică prin Regulamentul privind proiectarea ecologică pentru produse sustenabile, adoptat în 2024. Noile reguli urmăresc, printre altele, ca produsele să fie concepute astfel încât reparațiile să poată fi realizate mai simplu.

Legislația europeană include și cerințe referitoare la posibilitatea de înlocuire a bateriilor.

Pentru a determina cât de ușor poate fi reparat un produs, experții Centrului Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific și tehnic al Comisiei Europene, au elaborat o metodologie bazată pe mai mulți factori.

Aceasta ia în calcul elemente precum tipul uneltelor necesare pentru înlocuirea unei componente, modul în care sunt fixate piesele, disponibilitatea componentelor de schimb și existența instrucțiunilor de reparație oferite de producător.

Pe baza acestor criterii au fost dezvoltate și scoruri de reparabilitate. Ele le permit consumatorilor să compare mai ușor produsele înainte de achiziție.

Smartphone-urile și tabletele se numără printre primele categorii de produse pentru care au fost aplicate astfel de criterii. Metodologia urmează să fie folosită și în cazul altor aparate, precum espressoarele, aspiratoarele și imprimantele.

Unele telefoane au început deja să adopte soluții care facilitează intervențiile tehnice. Printre acestea se numără ecranele care pot fi demontate fără adezivii utilizați în mod tradițional, adezivii care pot fi îndepărtați prin proceduri speciale și capacele posterioare care pot fi deschise mai ușor.

Producătorii trebuie însă să găsească un echilibru între reparabilitate și alte caracteristici importante ale dispozitivului. Un telefon trebuie să rămână suficient de rezistent și sigur, inclusiv în ceea ce privește protecția împotriva apei și performanța.

Schimbările ajung și în sectorul laptopurilor. Unele modele permit deja înlocuirea mai simplă a tastaturii, iar bateriile pot fi fixate cu un număr redus de șuruburi.

În anumite cazuri, memoria și componentele de stocare pot fi schimbate sau actualizate, ceea ce permite utilizatorului să prelungească perioada de utilizare a laptopului fără să cumpere un dispozitiv complet nou.

Această abordare poate fi importantă mai ales în cazul produselor care rămân funcționale din punct de vedere al procesorului și al altor componente principale, dar au nevoie de înlocuirea unei piese.

Dispozitivele purtabile ridică probleme suplimentare. Dimensiunile foarte mici și contactul direct cu pielea fac dificilă integrarea unor mecanisme care să permită accesul facil la componente.

Au apărut însă și aici soluții orientate spre reparabilitate. Unele căști wireless au baterii care pot fi scoase manual în doar câteva secunde, iar anumite ceasuri inteligente oferă un acces mai simplu la componente și pun la dispoziție instrucțiuni pentru reparații.

Producătorii încearcă în același timp să păstreze caracteristici precum rezistența la apă, ceea ce complică proiectarea acestor dispozitive.

Și consolele portabile sunt afectate de schimbările de design. Unii producători au anunțat modificări menite să asigure respectarea cerințelor europene și comercializarea în continuare a produselor pe piața UE.

Obiectivul legislației europene nu este stabilirea fiecărui detaliu de design al unui produs. Bruxelles-ul urmărește să creeze un cadru care să îi determine pe producători să dezvolte dispozitive mai durabile și mai ușor de reparat.

În loc ca un produs să fie înlocuit după defectarea unei singure componente, acesta ar trebui să poată fi reparat și folosit în continuare.

O astfel de schimbare ar putea contribui la reducerea deșeurilor electronice și a emisiilor generate de fabricarea unor dispozitive noi. Consumatorii ar putea, la rândul lor, să cheltuiască mai puțini bani pentru înlocuirea produselor, în timp ce service-urile și firmele specializate în reparații ar putea avea noi oportunități de dezvoltare.

Ideea unor produse durabile nu este una nouă. Designerul industrial german Dieter Rams susținea încă din anii ’70 că un produs bine proiectat trebuie să fie durabil și să țină cont de impactul său asupra mediului.

La aproape jumătate de secol distanță, principiile sale se regăsesc tot mai mult în modul în care sunt concepute telefoanele, laptopurile și alte dispozitive electronice.

Noile reguli europene pot accelera această transformare și pot muta accentul de la înlocuirea rapidă a produselor către repararea și utilizarea lor pentru o perioadă cât mai lungă.