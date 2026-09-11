UE și India se apropie de acordul comercial record. Ce se schimbă

Uniunea Europeană și India fac un nou pas spre intrarea în vigoare a celui mai mare acord de liber schimb încheiat vreodată de fiecare dintre cele două părți, după ce Comisia Europeană a transmis Consiliului propunerile pentru semnarea și încheierea acordului.

Documentul ar urma să reducă sau să elimine tarife pentru 96,6% dintre exporturile de bunuri ale UE către India și să genereze economii de aproximativ 4 miliarde de euro anual pentru exportatorii europeni.

Acordul are o importanță economică majoră pentru ambele piețe. UE și India derulează în prezent schimburi comerciale de peste 180 de miliarde de euro pe an în bunuri și servicii, iar relația comercială susține aproape 800.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană.

Totuși, acordul nu a intrat încă în vigoare: Consiliul UE, Parlamentul European și autoritățile indiene trebuie să parcurgă mai multe etape procedurale.

Negocierile pentru acordul de liber schimb au fost finalizate la 27 ianuarie 2026, după ani de discuții între Bruxelles și New Delhi.

Comisia Europeană descrie înțelegerea drept cel mai mare acord comercial încheiat vreodată atât de UE, cât și de India. Împreună, cele două piețe reprezintă aproximativ două miliarde de oameni și aproape un sfert din economia mondială.

Pentru Uniunea Europeană, India este o piață strategică. Țara are aproximativ 1,5 miliarde de locuitori și este una dintre economiile cu cea mai rapidă dezvoltare la nivel mondial.

Una dintre principalele componente ale acordului este reducerea barierelor comerciale.

Potrivit Comisiei Europene, India va elimina sau reduce tarifele pentru 96,6% dintre exporturile de bunuri ale UE. Măsura ar urma să faciliteze accesul companiilor europene pe piața indiană și să reducă semnificativ costurile comerciale.

Bruxelles estimează că exportatorii europeni vor economisi aproximativ 4 miliarde de euro pe an din taxele vamale.

Acordul este așteptat să contribuie și la creșterea exporturilor europene către India. Comisia estimează că exporturile de bunuri ale UE către această piață s-ar putea mai mult decât dubla până în 2032.

România se află, la rândul ei, printre statele care ar putea beneficia de accesul mai facil pe piața indiană.

Potrivit fișei dedicate României de Comisia Europeană, aproximativ 420 de companii românești exportă în prezent către India. Exporturile românești de bunuri către această piață au avut o valoare de aproximativ 255 de milioane de euro pe an.

Printre principalele categorii de produse exportate de România se află mașinile și echipamentele mecanice, echipamentele electrice și instrumentele optice și medicale.

În 2025, România a exportat și servicii către India în valoare de aproximativ 123 de milioane de euro. Domeniile importante au inclus telecomunicațiile, serviciile informatice și informaționale și alte servicii pentru companii.

Acordul ar putea crea noi oportunități pentru firmele românești, în special prin reducerea tarifelor și simplificarea procedurilor vamale.

Liberalizarea comerțului nu va fi însă identică pentru toate produsele.

Uniunea Europeană a negociat protejarea unor sectoare agricole considerate sensibile. Pentru anumite produse, printre care carnea de vită, zahărul, orezul, carnea de pui, laptele praf, mierea și unele cereale, vor fi menținute protecții tarifare.

În același timp, acordul oferă exportatorilor europeni un acces mai bun pe piața indiană pentru o gamă largă de produse agroalimentare.

Pentru România, această componentă poate fi relevantă în condițiile în care exporturile agroalimentare către India sunt în prezent reduse. Potrivit datelor Comisiei Europene, acestea au însumat aproximativ 1 milion de euro în 2025.

Deși negocierile au fost încheiate, acordul nu produce încă efecte juridice.

Comisia Europeană a transmis Consiliului UE propunerile necesare pentru semnarea și încheierea documentului. Urmează aprobarea în cadrul Consiliului, semnarea acordului și obținerea aprobării Parlamentului European.

India trebuie, la rândul său, să parcurgă propriile proceduri interne.

Abia după finalizarea etapelor de aprobare și ratificare, acordul va putea intra efectiv în vigoare. Până atunci, prevederile negociate nu modifică regimul comercial aplicabil în prezent între UE și India.

Acordul are și o componentă strategică, într-un context în care Uniunea Europeană încearcă să își diversifice relațiile comerciale și să reducă dependența de anumite piețe.

Bruxelles urmărește consolidarea relațiilor economice cu partenerii din regiunea indo-pacifică, iar India ocupă un loc important în această strategie.

Pe lângă reducerea tarifelor, acordul urmărește să simplifice procedurile comerciale, să ofere reguli mai previzibile pentru companii și să faciliteze accesul la servicii și investiții.