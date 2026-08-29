Liderii bisericești din Maharashtra și-au exprimat îngrijorarea după ce poliția a arestat 22 de femei creștine pentru presupusa încercare de a converti un student în vârstă de 18 ani, cu câteva zile înainte ca o lege strictă anti-conversie să intre în vigoare în statul din vestul Indiei, potrivit Union of Catholic Asia News.

Incidentul a avut loc în satul Wakadpada din subdistrictul Mokhada, în districtul predominant tribal Palghar, conform FIR din 25 august, sau primului raport de informații, care oferă detalii preliminare despre presupusa infracțiune, înregistrată de poliție în temeiul legii penale, potrivit agenției de știri United News of India.

Grupul de femei creștine a vizitat casa studentului pe 21 august, unde una dintre ele, identificată drept Satyavati Balkrishna Kunche, în vârstă de 46 de ani, din Ulhasnagar, districtul Thane, i-ar fi oferit copii ale unor cărți religioase, inclusiv Biblia.

Kunche i-a spus studentului că citirea cărților poate ajuta la vindecarea bolilor și la protejarea oamenilor de boli. Studentul, însă, a refuzat să accepte cărțile și a informat câțiva săteni, a declarat poliția.

Unii săteni, inclusiv Milind Jole, care a ajuns la casa studentului, au susținut că Kunche a făcut și remarci împotriva zeilor, zeițelor și practicilor religioase hinduse.

Poliția i-a numit pe Kunche și pe un rezident local, Kusum Shivram Kambdi, ca principali suspecți în baza prevederilor codului penal pentru vătămarea sentimentelor religioase, printre alte infracțiuni.

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, poliția eliberând cele 22 de femei, multe dintre ele din orașul Hyderabad din sudul Indiei, în așteptarea unor investigații suplimentare.

Cazul a stârnit o îngrijorare deosebită în rândul creștinilor, deoarece are loc înainte de Legea privind libertatea religioasă din Maharashtra din 2026, care va fi implementată în stat începând cu 28 august.

Episcopul emerit Mar Thomas Elavanal al diecezei Kalyan a declarat pentru UCA News pe 27 august că momentul în care a avut loc cazul Palghar este un motiv de îngrijorare.

Dacă aceasta este situația acum, ce se va întâmpla odată ce noua lege va intra în vigoare?, a întrebat el.

Prelatul a subliniat că Biserica Catolică nu promovează convertirea religioasă forțată, dar a spus că cetățenii au libertatea constituțională de a mărturisi și propaga o religie la alegere.

Creștinii din stat ar trebui să fie pregătiți să facă față provocărilor, a spus el.

Joseph Dias, fondatorul Forumului Secular Catolic, a declarat că cazul Palghar este profund îngrijorător, dar ar putea exista și alte cazuri în care poporul nostru este hărțuit și persecutat din cauza credinței sale.

El a clarificat că Forumul Secular Catolic nu se opune legislației care vizează prevenirea convertirilor forțate sau frauduloase. Cu toate acestea, el a pus sub semnul întrebării necesitatea unei alte legi, când Maharashtra are deja legi penale pentru a trata astfel de infracțiuni.

Maharashtra se numără printre cele 13 state indiene care au adoptat sau promulgat legi care reglementează convertirea religioasă, multe dintre ele guvernate de Partidul Bharatiya Janata (BJP) pro-hindus al prim-ministrului Narendra Modi.

Grupurile creștine au contestat validitatea lor constituțională în fața Curții Supreme, argumentând că pot fi utilizate în mod abuziv pentru a hărțui religios minoritățile și a interfera cu libertățile constituționale ale cetățenilor.

Creștinii reprezintă aproximativ 0,96% din populația Maharashtra-ului de aproximativ 129,5 milioane, numărând puțin peste un milion de persoane.