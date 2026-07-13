Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că a propus formarea unui Guvern de „armistițiu”, apreciind că actualul context politic nu permite constituirea unei majorități stabile până în 2028.

Liderul UDMR a afirmat că discuțiile cu președintele Nicușor Dan și liderii partidelor au avut loc într-o atmosferă calmă, însă fără să conducă la o soluție privind formarea unui nou Executiv.

„A fost o atmosferă zen, ca să zic aşa. Am discutat în prima parte proiectele de lege care trebuie aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR şi SAFE, şi apoi am discutat politic şi toată lumea a fost foarte argumentată şi fără nervi. Preşedintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluţie. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul cunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, e clar”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a explicat că a propus o abordare în etape, prima variantă fiind formarea unui Guvern de „armistițiu”, care să permită refacerea coaliției și adoptarea proiectelor urgente.

„Trebuie să ne gândim la Guverne minoritare succesive, eventual – asta am propus eu – să mergem etapizat şi, în prima perioadă, să încercăm un Guvern de «armistiţiu». (...) Asta ar veni în ajutorul PNL, USR şi PSD să refacem coaliţia până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu reuşim să închidem PNRR şi nu vom reuşi să găsim o soluţie pe termen mediu”, a afirmat liderul UDMR.

Acesta a precizat că, în opinia sa, după această perioadă s-ar putea reveni la competiția politică și s-ar putea lua în calcul formule de guverne minoritare, iar în ultimul an al legislaturii chiar un guvern tehnocrat care să organizeze alegerile parlamentare din 2028.

Președintele UDMR a subliniat că, în cadrul consultărilor, nu s-a discutat despre numele viitorului prim-ministru.

„În orice variantă luăm, astăzi nu vom găsi o soluţie confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028, trebuie să înţelegem acest lucru. Nu am vorbit de premier”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un Guvern de „armistițiu” ar putea funcționa cel puțin până la aprobarea bugetului, iar președintele Nicușor Dan nu a comentat această propunere în cadrul consultărilor.