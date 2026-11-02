Ucraina și Rusia au anunțat că aplicațiile mobile folosite pentru avertizarea populației au fost ținta unor atacuri cibernetice. Incidentele au fost raportate la câteva ore distanță, după expirarea armistițiului local de șase zile convenit pe frontul din zona orașului Oleşkî, potrivit AFP.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a anunțat luni că aplicația mobilă prin care locuitorii sunt informați despre atacurile cu drone ucrainene și alte pericole a fost vizată de un „atac cibernetic masiv”.

Potrivit instituției, atacatorii au reușit să transmită mesaje false către utilizatori. „răspândească informaţii false în rândul populaţiei”, a transmis ministerul pe Telegram, adăugând că specialiștii lucrează pentru „a remedia vulnerabilitatea aplicaţiei mobile şi a restabili funcţionarea normală a acesteia”.

Cu câteva ore înainte de anunțul Moscovei, Forțele Aeriene ucrainene au informat că aplicația oficială de alertare aeriană a țării a fost piratată. Platforma este utilizată pentru transmiterea în timp real a avertizărilor privind posibile atacuri rusești, informațiile fiind disponibile la nivel de regiune, raion sau localitate.

Autoritățile ruse nu au indicat cine s-ar afla în spatele atacului asupra aplicației ministerului. În schimb, Centrul ucrainean pentru comunicații strategice (Spravdi) a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru compromiterea platformei ucrainene.

„Acest lucru se observă din apariţia mai multor alerte neobişnuite. În plus, un mesaj în limba rusă menţionează «Oreşnik»”, a transmis Spravdi într-un mesaj publicat pe platforma X.

Instituția ucraineană a prezentat și o captură de ecran cu notificările apărute în aplicație. Printre acestea se numărau mesaje referitoare la o presupusă amenințare cu radiații nucleare, dar și la riscuri de natură chimică.

Atacurile informatice au fost raportate după expirarea, duminică seara, a armistițiului local de șase zile din Oleşkî, oraș situat pe linia frontului, în regiunea Herson.

Pauza în lupte a permis evacuarea unor locuitori din localitate, afectată de confruntările dintre forțele ruse și ucrainene. Zona este expusă atacurilor cu drone din ambele tabere, iar accesul este îngreunat de minele amplasate pe trasee. Totodată, orașul se confruntă de mai multe luni cu lipsuri grave de provizii.

Armistițiul de la Oleşkî a fost cel mai îndelungat acord de încetare a focului de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022. Nici autoritățile de la Kiev, nici cele de la Moscova nu au raportat încălcări ale înțelegerii, spre deosebire de situațiile înregistrate în cazul altor armistiții parțiale.