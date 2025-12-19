Ucraina, atac fără precedent în Marea Mediterană. Un petrolier din flota fantomă rusă, lovit

Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier din așa-numita „flotă fantomă” rusă în „ape neutre”, la Marea Mediterană. Informația a fost confirmată din interiorul Serviciilor ucrainene de securitate, SBU, potrivit AFP.

Potrivit sursei, „SBU a lovit cu drone aeriene un petrolier din aşa-zisa flotă fantomă, QENDIL”.

Nava era utilizată de Rusia pentru transporturi sensibile.

„Rusia folosea acest petrolier oentru a ocoli sanţciunile” și pentru a-și finanța „războiul împortriva Ucrainei”, a mai declarat sursa citată.

Ukraine's SBU struck shadow fleet tanker Qendil in neutral Mediterranean waters over 2,000 km from Ukraine for the first time, causing critical damage rendering it inoperable, sources tell RBC Ukraine. pic.twitter.com/CxNM7qLjLo — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Atacul vizează direct mecanismele economice ale Moscovei. Acțiunea a avut loc la aproximativ 2.000 de kilometri de teritoriul ucrainean. Conform SBU, este vorba despre o „nouă operaţiune specială fără precedent”.

‼️‼️🇷🇺🇴🇲—-Ukraines SBU and likely NATO have just struck an Oman flagged tanker en route from Sikka Port in India, leaving only days ago, to Ust-Luga Port in Russia. The tanker, QENDIL, was allegedly empty at the time of the strike which occurred just south-east of Greece. This… pic.twitter.com/cLIt9yJzoI — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 19, 2025

Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, situat pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată din nou în această dimineață, la ora 04:10. Măsura a fost luată după un nou atac cu drone asupra infrastructurii din regiunea Odesa.

Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Din motive de siguranță, toate vehiculele care se îndreptau spre Odesa au fost întoarse din drum. Acestea au fost redirecționate pe teritoriul Republicii Moldova.

Autoritățile de frontieră le recomandă cetățenilor să evite deplasările în această zonă. Circulația ar urma să fie reluată după stabilizarea situației de securitate.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, activitatea punctului de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe” a fost suspendată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Măsura a fost dispusă în contextul situației de securitate din zonă.

Totodată, la punctul de trecere „Tudora–Starokazacie”, traversarea frontierei este permisă exclusiv pentru călătorii care se deplasează spre Belgorod. Aceștia pot intra pe teritoriul Ucrainei doar pe sensul respectiv.

„Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora–Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina)”, anunță Poliția de Frontieră.