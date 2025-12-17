Petrolul SUA cade la cel mai mic nivel din 2021. 170 de milioane de barili de petrol rusesc ar putea reveni pe piață

Prețurile petrolului brut din Statele Unite au înregistrat o scădere semnificativă marți, atingând cel mai redus nivel de la începutul anului 2021, pe fondul temerilor legate de un surplus de ofertă și al posibilității unui acord de pace între Ucraina și Rusia, potrivit analiștilor de la CNBC.

Analiza pieței indică, de asemenea, o performanță slabă pentru întreaga perioadă a acestui an.

West Texas Intermediate (WTI), referința pentru petrolul american, a înregistrat o scădere de 2,73%, echivalentul a 1,55 dolari, închizând la 55,27 dolari pe baril, cel mai mic nivel de la februarie 2021, în timpul pandemiei COVID-19.

În paralel, petrolul Brent, reperul global, a pierdut 2,71%, sau 1,64 dolari, ajungând la 58,92 dolari pe baril.

Până în prezent, prețul petrolului american a scăzut cu aproximativ 23% în 2025, marcând cea mai slabă performanță din 2018, în timp ce Brent a scăzut cu aproximativ 21%, atingând cel mai slab nivel anual din 2020.

Prețurile scăzute ale petrolului au influențat și costurile carburanților pentru consumatori. Potrivit asociației șoferilor AAA, prețul benzinei în SUA a coborât sub 3 dolari pe galon, cel mai redus nivel din ultimii patru ani, reprezentând un avantaj pentru consumatori înainte de sărbători.

Totodată, scăderea prețurilor petrolului poate reflecta semne de încetinire a economiei americane. În luna noiembrie, creșterea numărului de locuri de muncă a fost de 64.000, comparativ cu o scădere de 105.000 în luna octombrie.

Rata șomajului a ajuns la un nivel de 4,6%, cel mai ridicat din ultimii patru ani.

Analiștii subliniază că piața petrolului este supusă presiunii în 2025, pe măsură ce membrii OPEC+ au crescut rapid producția după ani de reduceri ale ofertei.

În același timp, investitorii iau în calcul o posibilă reducere a riscurilor geopolitice, pe fondul presiunilor exercitate de președintele Donald Trump asupra Ucrainei pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia.

Piața a fost afectată anterior de amenințarea perturbării ofertei, generată de invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

Kievul a lansat atacuri repetate cu drone asupra infrastructurii petroliere rusești, în timp ce SUA și aliații europeni au impus sancțiuni industriei petroliere rusești.

Jorge Leon, șeful departamentului de analiză geopolitică al Rystad Energy, a explicat într-o notă pentru clienți că „atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere și sancțiunile SUA asupra companiilor rusești ar fi probabil ridicate relativ rapid în cazul unui acord. Acest lucru ar reduce semnificativ riscul de perturbare a aprovizionării rusești pe termen scurt și ar permite unui volum considerabil de petrol rusesc aflat în prezent în depozite pe apă să reintre pe piață.”

Potrivit estimărilor Rystad, cantitatea de petrol rusesc stocată pe apă se ridică la aproximativ 170 de milioane de barili.

Leon a adăugat că „încheierea sancțiunilor americane asupra Rusiei ar modifica, de asemenea, stimulentele pentru OPEC+. Grupul ar relua probabil strategia de recâștigare a cotei de piață prin creșterea producției, după ce recent a suspendat această abordare.”