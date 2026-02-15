Uber își extinde serviciile de livrare în Europa. România, printre noile piețe vizate

Uber intenționează să își extindă în cursul acestui an activitatea de livrare în șapte noi țări europene, inclusiv România, potrivit unui articol publicat de Financial Times.

Decizia vine în contextul în care companiile tehnologice își intensifică strategiile pe piața livrărilor de mâncare, un sector evaluat la miliarde de euro și caracterizat de o competiție tot mai accentuată.

Planurile anunțate indică o consolidare a prezenței Uber în Europa, prin lansarea de servicii pe piețe considerate cu potențial de creștere. Printre statele menționate se numără Republica Cehă, Grecia și România, dar și Austria, Danemarca, Finlanda și Norvegia.

Potrivit articolului publicat de Financial Times, compania americană urmărește ca extinderea operațiunilor să contribuie la generarea unei valori brute a comenzilor de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Această valoare brută reflectă totalul comenzilor intermediate prin platformă înainte de deducerea comisioanelor și a altor costuri.

Susan Anderson, director global al departamentului de livrări la Uber, a explicat pentru publicația britanică direcția strategică a companiei: „Este momentul să ridicăm ștacheta, să schimbăm lucrurile și să oferim o valoare mai bună în întreaga categorie”.

Declarația sugerează o abordare orientată spre îmbunătățirea serviciilor și consolidarea poziției Uber într-un segment de piață unde competiția rămâne ridicată, iar presiunea asupra marjelor este constantă.

Includerea României în planurile de extindere reprezintă un nou pas pentru Uber pe piața locală, unde compania este deja prezentă cu servicii de transport.

Lansarea sau extinderea serviciilor de livrare ar putea intensifica concurența în sectorul deja populat de platforme internaționale și jucători locali.

Articolul nu oferă detalii suplimentare privind calendarul exact al lansării în fiecare dintre noile țări, nici structura operațională planificată pentru aceste piețe.

Extinderea anunțată vine la scurt timp după ce Uber a acceptat să achiziționeze divizia de livrări a companiei turce Getir. Tranzacția a fost realizată de la Mubadala, fond de investiții cu sediul în Emiratele Arabe Unite și acționar majoritar al Getir.

Mișcarea este interpretată ca parte a strategiei Uber de consolidare a prezenței pe piața turcă și de optimizare a operațiunilor regionale. Prin integrarea activelor Getir, Uber urmărește extinderea bazei de utilizatori și eficientizarea rețelelor logistice.

Piața europeană a livrărilor de mâncare continuă să atragă investiții semnificative, în condițiile în care cererea pentru servicii rapide și digitale rămâne stabilă. În același timp, companiile din domeniu se confruntă cu provocări legate de costuri operaționale, reglementări și profitabilitate.

Planurile Uber reflectă o tendință mai amplă în rândul platformelor tehnologice, care caută să își diversifice veniturile și să își consolideze poziția pe piețele considerate emergente sau insuficient exploatate.