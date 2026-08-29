Turcia și Somalia au recuperat, după o operațiune militară de 10 zile, cargoul MV LUTUF, deturnat de pirați în largul coastelor statului somalez Puntland, în nord-estul țării, potrivit Associated Press.

Potrivit guvernului de la Mogadishu, 14 pirați au fost uciși, iar patru ambarcațiuni folosite de atacatori au fost distruse.

Operațiunea, anunțată sâmbătă, 29 august, readuce în atenție recrudescența pirateriei în largul Somaliei. Cazul este considerat deosebit de important și din cauza informațiilor apărute anterior în presa internațională potrivit cărora nava ar fi transportat echipamente militare turcești, informație care nu a fost confirmată oficial de autoritățile somaleze.

Ministerul Apărării din Somalia a anunțat că intervenția comună a forțelor somaleze și turce a durat 10 zile.

„În cursul operațiunii de 10 zile, patru ambarcațiuni folosite de pirați au fost distruse și 14 pirați au fost uciși. Presiunea militară susținută i-a obligat în cele din urmă pe pirații rămași să abandoneze nava”, a transmis instituția.

După retragerea atacatorilor, forțele turce au securizat cargoul, iar nava și-a reluat cursul, potrivit autorităților de la Mogadishu. AFP și Associated Press au relatat că operațiunea a fost desfășurată în contextul cooperării militare dintre Turcia și Somalia.

Nava, care naviga sub pavilion camerunez, a fost identificată de presa internațională ca MV LUTUF. Potrivit informațiilor publicate anterior de Associated Press, cargoul a fost capturat în jurul datei de 17 august, în apropierea districtului Eyl din Puntland.

Un oficial somalez citat de AP afirmase că la bord s-ar fi aflat arme destinate unei facilități militare turcești din Mogadishu, precum și echipamente de comunicații și satelit. Autoritățile turce nu au confirmat atunci informațiile, iar guvernul federal somalez și administrația din Puntland nu au confirmat oficial natura încărcăturii.

Presa internațională a relatat că echipajul era format din 10 persoane: șase cetățeni indieni, un cetățean turc, un georgian și doi agenți de securitate sârbi.

Potrivit datelor de monitorizare navală citate în relatările despre incident, cargoul plecase din Turcia la sfârșitul lunii iulie și avea ca destinație inițială Africa de Est.

Recuperarea navei are loc într-un moment în care atacurile piraților au crescut din nou în zona Cornului Africii.

Somalia’s Ministry of Defence announced that the hijacked cargo ship MV LATUF was rescued in a joint operation by the Turkish Navy and the Somali Armed Forces. During the 10-day operation, four boats used by the pirates were destroyed and 14 pirates were killed. The vessel safely… https://t.co/42CPOOLRRs pic.twitter.com/HF8IK2LEXa — Umut Çağrı Sarı (@umutcagrisariii) August 29, 2026

Potrivit unei analize AFP bazate pe date ale Organizației Maritime Internaționale, cel puțin 15 atacuri au fost înregistrate în largul Somaliei de la începutul anului 2026, cel mai ridicat nivel din 2013.

Fenomenul reprezintă o schimbare semnificativă față de anii anteriori, când pirateria somaleză fusese redusă puternic prin operațiuni navale internaționale și măsuri de securitate adoptate de companiile maritime.

La apogeul fenomenului, în anii 2000 și la începutul anilor 2010, apele din apropierea Somaliei deveniseră una dintre cele mai periculoase rute maritime din lume. Intervențiile militare internaționale au redus ulterior numărul atacurilor, însă incidentele din 2026 arată că rețelele de piraterie sunt din nou active.

Situația rămâne tensionată în regiune. Potrivit informațiilor AFP, cel puțin cinci nave se află încă în mâinile piraților somalezi.

Cea mai recentă deturnare menționată în datele disponibile a avut loc pe 20 august, în largul Yemenului, în contextul creșterii numărului de atacuri asupra navelor comerciale din zona Golfului Aden și a Cornului Africii.

Operațiunea pentru recuperarea MV LUTUF reprezintă astfel una dintre cele mai importante intervenții comune ale Turciei și Somaliei împotriva pirateriei din ultimii ani și evidențiază rolul tot mai important al cooperării militare dintre Ankara și Mogadishu în securitatea maritimă a regiunii.