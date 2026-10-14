International

Turcia: Poliția a oprit emisia Halk TV, televiziunea opoziției, și a preluat controlul asupra sediului

Turcia: Poliția a oprit emisia Halk TV, televiziunea opoziției, și a preluat controlul asupra sediuluiSursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Poliția turcă a preluat controlul asupra sediului Halk TV, unul dintre principalele posturi de televiziune private ale opoziției, și a întrerupt transmisiunea în direct. Autoritățile au numit un administrator care să preia conducerea televiziunii, iar polițiștii au împiedicat angajații să intre în clădire.

„Poliția se află în clădirea Halk TV. A fost numit un administrator (pentru a prelua controlul asupra canalului). Transmisiunea în direct a fost întreruptă”, a transmis postul pe rețeaua X.

Redactorul-șef al Halk TV a denunțat măsura

Într-o înregistrare video publicată de televiziune pe aceeași platformă, redactorul-șef Suat Toktas apare discutând cu administratorul desemnat de autoritățile turce și încercând să-l convingă să nu oprească emisia. „Ceea ce se întâmplă este ilegal”, a spus Toktas.

Potrivit Halk TV, poliția a efectuat o percheziție în sediul postului și nu le-a permis angajaților care soseau la serviciu să intre în clădire.

CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest

Liderul opoziției a acuzat guvernul că restrânge accesul la informații

Ozgur Ozel, liderul principalului partid de opoziție din Turcia, a condamnat intervenția și numirea unui administrator la conducerea televiziunii.

„A lua cu asalt un post de televiziune dimineață devreme și a numi un administrator este ceva ce doar dictatorii ar face. Din păcate, asta au făcut țării noastre”, a scris Ozel pe X.

El a susținut că măsura urmărește să limiteze accesul populației la informații și a făcut o paralelă cu înlăturarea unor primari aleși, în cadrul campaniei autorităților împotriva opoziției.

„Cei care numesc administratori la conducerea municipalităților și calcă în picioare voința poporului au numit acum un administrator și la Halk TV, post urmărit de milioane de oameni. Pentru că sunt neputincioși și lași”, a adăugat liderul opoziției.

Intervenția are loc după blocarea unui site de știri independent

Preluarea controlului asupra Halk TV a avut loc la două săptămâni după blocarea accesului la site-ul de știri independent T24, unul dintre cele mai importante din Turcia. Măsura a fost justificată de autorități prin acuzații de „propagandă LGBT”.

Stiri calde

11:05 - La cât timp se vântură varza murată pentru a rezista toată iarna. Secretul gospodinelor pentru o zeamă limpede
10:54 - Lemne de foc în 2026. Prețurile anunțate de Romsilva
10:45 - ANM a emis Cod galben de vânt pentru opt județe. Ninsori la munte în următoarele ore
10:37 - Turcia: Poliția a oprit emisia Halk TV, televiziunea opoziției, și a preluat controlul asupra sediului
10:28 - Chișinău, la 590 de ani. Povestea Capitalei Republicii Moldova, de la satul de pe Bâc la orașul de astăzi. Foto
10:20 - Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Kievului. Instalații energetice lovite și zeci de victime
10:13 - Adrian Mutu, tentat de revenirea la națională. Declarația care reaprinde discuția despre banca tehnică
10:10 - Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

HAI România!

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Schimbare în finanțarea spitalelor. „Un caz externat nu înseamnă neapărat un caz rezolvat”

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Ce ar trebui să schimbe Guvernul înainte de a adopta noi măsuri bugetare. De ce sunt necesare reformele reale

Proiecte speciale