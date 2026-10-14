Poliția turcă a preluat controlul asupra sediului Halk TV, unul dintre principalele posturi de televiziune private ale opoziției, și a întrerupt transmisiunea în direct. Autoritățile au numit un administrator care să preia conducerea televiziunii, iar polițiștii au împiedicat angajații să intre în clădire.

„Poliția se află în clădirea Halk TV. A fost numit un administrator (pentru a prelua controlul asupra canalului). Transmisiunea în direct a fost întreruptă”, a transmis postul pe rețeaua X.

Într-o înregistrare video publicată de televiziune pe aceeași platformă, redactorul-șef Suat Toktas apare discutând cu administratorul desemnat de autoritățile turce și încercând să-l convingă să nu oprească emisia. „Ceea ce se întâmplă este ilegal”, a spus Toktas.

Potrivit Halk TV, poliția a efectuat o percheziție în sediul postului și nu le-a permis angajaților care soseau la serviciu să intre în clădire.

Ozgur Ozel, liderul principalului partid de opoziție din Turcia, a condamnat intervenția și numirea unui administrator la conducerea televiziunii.

„A lua cu asalt un post de televiziune dimineață devreme și a numi un administrator este ceva ce doar dictatorii ar face. Din păcate, asta au făcut țării noastre”, a scris Ozel pe X.

El a susținut că măsura urmărește să limiteze accesul populației la informații și a făcut o paralelă cu înlăturarea unor primari aleși, în cadrul campaniei autorităților împotriva opoziției.

„Cei care numesc administratori la conducerea municipalităților și calcă în picioare voința poporului au numit acum un administrator și la Halk TV, post urmărit de milioane de oameni. Pentru că sunt neputincioși și lași”, a adăugat liderul opoziției.

Preluarea controlului asupra Halk TV a avut loc la două săptămâni după blocarea accesului la site-ul de știri independent T24, unul dintre cele mai importante din Turcia. Măsura a fost justificată de autorități prin acuzații de „propagandă LGBT”.