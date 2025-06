International Turcia își fortifică apărarea. Steel Dome, un răspuns la războiul din Ucraina







Turcia și-a exprimat sprijinul față de decizia Alianței Nord-Atlantice de a crește semnificativ ținta de cheltuieli pentru apărare, urmând ca membrii NATO să aloce până la 5% din PIB în acest scop până în anul 2035.

Potrivit unei surse din cadrul Ministerului Apărării Naționale de la Ankara, Turcia depășește deja pragul anterior de 2% stabilit prin angajamentul aliat privind cheltuielile de apărare și se numără printre principalii contribuitori la operațiunile Alianței, potrivit Reuters.

Turcia, de acord cu creșterea cheltuielilor pentru apărare

Oficialii NATO au convenit miercuri asupra acestei noi ținte ambițioase, în contextul în care tensiunile cu Rusia continuă să reprezinte o amenințare pe termen lung. Noile alocări bugetare vor viza nu doar capabilitățile militare, ci și infrastructura civilă esențială pentru creșterea rezilienței statelor membre în fața amenințărilor hibride.

Reprezentantul turc, care a oferit declarații sub protecția anonimatului în cadrul unui briefing la Ankara, a precizat că Turcia are deja una dintre cele mai mari armate din cadrul NATO, ocupând locul al doilea ca mărime, și se află între primii cinci membri în ceea ce privește contribuția la misiunile NATO. În plus, statul turc și-a îndeplinit toate obiectivele stabilite de Alianță în materie de capabilități și continuă să investească în industria de apărare și cercetare.

Steel Dome, o rețea stratificată de protecție antiaeriană

Un accent deosebit va fi pus pe dezvoltarea unui sistem național de apărare aeriană, cunoscut sub numele de „Steel Dome” („Domul de Oțel”), un proiect amplu care vizează crearea unei rețele stratificate de protecție antiaeriană pe întreg teritoriul național.

Potrivit aceleiași surse, Turcia investește în sisteme de apărare antiaeriană, rachete balistice și de croazieră, tehnologii hipersonice, precum și în sisteme autonome terestre, maritime și aeriene. Proiectele de viitor includ și portavioane, fregate și tancuri de ultimă generație.

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a reiterat importanța acestor eforturi în declarațiile făcute în avion, la întoarcerea de la summitul NATO desfășurat la Haga. Acesta a subliniat că apărarea aeriană a Turciei trebuie să includă o varietate de sisteme care să opereze sincronizat, într-o manieră comparabilă cu funcționarea organelor unui corp uman.

Erdoğan a recunoscut că achiziționarea sistemelor S-400 din Rusia în 2020 nu este suficientă pentru a acoperi toate nevoile de securitate ale Turciei.

Achiziția S-400 a generat tensiuni între Ankara și Washington, culminând cu impunerea de sancțiuni de către SUA. Autoritățile turce au criticat în mod constant aceste măsuri, pe care le consideră nejustificate, și au cerut în repetate rânduri ridicarea lor.

Proiectul Steel Dome, susținut de Turcia

Chiar dacă proiectul „Steel Dome” este considerat de experți ca fiind departe de a deveni complet operațional, Turcia își menține direcția strategică de dezvoltare a capabilităților pe termen lung. Președintele turc a subliniat că este esențială continuarea investițiilor în sisteme radar, război electronic și integrarea diferitelor componente ale apărării aeriene într-un concept unitar – „un sistem de sisteme”.

Noua țintă stabilită de NATO prevede ca cel puțin 3,5% din PIB să fie direcționat către cheltuieli militare directe, iar restul să fie investit în infrastructura civilă esențială pentru securitate, pregătire și reziliență societală.