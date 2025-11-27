Tulburările de somn pot crește riscul de apariție a bolii Parkinson

Tulburările de somn ar putea fi mai periculoase decât se credea, potrivit unui noi analize. Problemele respiratorii netratate pe timpul nopţii pot creşte riscul de boli neurodegenerative, arată un studiu, publicat în revista JAMA Neurology.

O analiză publicată în JAMA Neurology arată că apneea obstructivă de somn netratată se asociază cu o creştere semnificativă a riscului de apariţie a bolii Parkinson. Studiul evidenţiază importanţa monitorizării şi tratării tulburărilor respiratorii nocturne pentru prevenirea complicaţiilor pe termen lung.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University şi Portland VA Health Care System au analizat dosarele electronice a peste 11 milioane de veterani americani, urmărind legătura dintre diagnosticul de apnee și apariţia ulterioară a bolii Parkinson. Rezultatele sugerează că utilizarea consecventă a terapiei CPAP poate reduce substanţial acest risc.

După ajustarea pentru factori precum vârsta, obezitatea şi hipertensiunea, asocierea dintre apneea de somn netratată şi riscul de Parkinson a rămas semnificativă. Veteranii care nu au folosit CPAP au avut aproape dublu risc de a dezvolta boala comparativ cu cei care au urmat terapia.

Datele arată că iniţierea CPAP la scurt timp după diagnostic, în special în primii doi ani, se corelează cu rate mai mici de apariţie a bolii Parkinson. Amânarea sau evitarea tratamentului a fost asociată cu un risc mai ridicat în rândul pacienţilor cu apnee obstructivă de somn.

Boala Parkinson este o afecţiune neurodegenerativă progresivă care afectează mişcările şi echilibrul, cu incidenţă mai mare după 60 de ani. În Statele Unite, aproximativ un milion de persoane trăiesc cu această boală.

Cercetătorii consideră că episoadele repetate de hipoxie nocturnă, cauzate de pauzele respiratorii din apnee, pot exercita stres cronic asupra neuronilor şi contribui la procesele de neurodegenerare. Autorii studiului au precizat însă că analiza lor arată o asociere, nu o cauză certă.

Concluziile studiului susţin necesitatea diagnosticării şi tratării prompte a apneei obstructive de somn. Afecţiunea este deja asociată cu un risc crescut de infarct miocardic şi accident vascular cerebral.

Îmbunătăţirea calităţii somnului ar putea deveni o strategie accesibilă de protecţie împotriva unor boli considerate anterior aproape inevitabile odată cu înaintarea în vârstă. Tratamentul timpuriu poate avea efecte semnificative pe termen lung asupra sănătăţii.