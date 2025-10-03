Trupa „Taxi” din România, piesă dedicată Republicii Moldova

Republica Moldova. Renumita trupă de pop-rock din România, „Taxi”, a lansat o nouă piesă cu mesaj puternic, dedicată Republicii Moldova. Melodia, intitulată „Când Rinocerii”, este interpretată de solistul Dan Teodorescu și a fost inspirată din piesa de teatru „Rinocerii” a dramaturgului de origine română, Eugene Ionescu, unul dintre cei mai apreciați autori ai teatrului absurdului.

Într-o postare pe rețelele sociale, Teodorescu a explicat că versurile nu îi aparțin în totalitate și a făcut o precizare plină de umor.

„Practic, nu sunt rinocerii mei. Drept care, pentru orice neclarități, sugestii sau reclamații, vă rog să vă adresați autorului piesei”, a menționat Teodorescu.

Artistul a mărturisit că a început lucrul la acest proiect în urmă cu patru luni, dar a simțit nevoia să îl dedice publicului de peste Prut.

„În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul şi toată dragostea, Republicii Moldova”, a menționat Dan Teodorescu pe Facebook.

În videoclip, piesa este adusă la viață printr-un experiment artistic original: versurile sunt recitate de 31 de personalități publice din România, provenind din domenii diverse – teatru, muzică, jurnalism, activism civic, sport și literatură.

Textul piesei transmite o reflecție asupra vremurilor tulburi și a distorsiunii valorilor morale.

„Când binele e rău şi albul este negru Când ignorantu-i erudit Şi impostorul e integru, Când lumea-i răsturnată Şi oamenii buni şoptesc E vremea când rinocerii se trezesc.”

Lista celor care dau glas mesajului piesei este una impresionantă: Valeriu Nicolae, Carmen Dumitrescu, Mihai Bendeac, Radu Hossu, Oana Gheorghiu, Melania Medeleanu, Florin Ristei, Radu Paraschivescu, Lora, Lucian Mândruţă, Mihai Călin, Corina Băcanu, Gelu Duminică, Emilia Popescu, Angela Gheorghiu, Mircea Cărtărescu, Natalie Ester, Cătălin Striblea, Radu Buzăianu, Ilona Brezoianu, Amalia Enache, Cornel Ilie, David Popovici, Teodor Baconschi, Oana Pellea, Andrei Ciobanu, Florin Negruţiu, Irina-Margareta Nistor, Emilia Şercan, Alex Bogdan şi Victor Rebengiuc.

Dan Teodorescu le-a mulțumit tuturor pentru implicare, subliniind că acest videoclip nu ar fi avut aceeași forță fără vocea și prestigiul acestor invitați.

Formată în 1999, trupa „Taxi” este una dintre cele mai cunoscute formații de pop-rock din România. În prezent, componența sa îi include pe Dan Teodorescu, Mugurel Coman, Kerezsi Csongor, Vicky Avanu, Carla Iliași, Sebastian Macovei și Alin Păun.

De-a lungul timpului, Taxi a lansat numeroase piese cu mesaj social și ironic, reușind să rămână relevantă pe scena muzicală românească. În 2000, trupa a reprezentat România la Eurovision, cu piesa „Luna”, obținând locul 17.