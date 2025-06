Trump și-a pierdut răbdarea cu Musk: S-a terminat prietenia

Președintele SUA Donald Trump l-a avertizat sâmbătă pe fostul său aliat, Elon Musk, cu „consecințe serioase” dacă decide să sprijine financiar politicienii democrați care se opun republicanilor care susțin planul său fiscal. Această situație a provocat o dispută publică între cei doi.

Într-un interviu telefonic acordat sâmbătă postului NBC News, Trump a evitat să clarifice la ce consecințe se referă, menționând totodată că nu a discutat despre o posibilă investigație împotriva lui Musk.

Când a fost întrebat dacă prietenia sa cu fondatorul Tesla și SpaceX s-a încheiat, președintele a afirmat: „Da, așa cred”. Întrebat dacă ar vrea să își repare relația cu Musk, Trump a răspuns sec: „Nu!”.

Relațiile dintre cei doi se deterioraseră deja după ce Musk a criticat planul fiscal propus de Trump și a renunțat, săptămâna trecută, la conducerea Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE), o instituție recent înființată pentru a reduce cheltuielile administrației americane.

Criticiile lui Musk față de acest plan, pe care îl consideră insuficient de auster, s-au transformat joi într-un schimb de insulte între el și Trump. Fiecare a postat mesaje pe rețelele sale de socializare, Musk pe X și Trump pe Truth Social.

Șeful Tesla a șters ulterior unul dintre mesajele pe care le-a postat în timpul intensificării disputei cu președintele, în care susținea că acesta ar fi fost implicat în afacerea pedofilului Epstein.

Miliardarul Jeffrey Epstein a fost implicat într-un scandal internațional major legat de delicte sexuale, inclusiv trafic de minori, având și implicații politice. S-a sinucis în detenție în 2019, iar cazul rămâne nerezolvat public, generând numeroase teorii.

Administrația Trump a promis că va „ridica vălul” asupra acestui caz și a publicat în februarie o serie de documente din dosar, fără a oferi însă clarificări.

Legăturile de prietenie dintre Epstein și Trump sunt bine cunoscute, însă președintele a negat constant că ar fi fost vreodată la reședința miliardarului din Insulele Virgine, loc în care, conform procurorilor, Epstein ar fi traficat fete minore.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab

— Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025