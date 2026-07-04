Trump grațiază 11 persoane și atacă politicile ecologiste radicale

Președintele american Donald Trump a semnat vineri grațierea a 11 persoane, printre care un fost partener de afaceri al influentului lobbyist Jack Abramoff și nouă persoane condamnate în baza unor legi ecologiste radicale privitoare la emisiile poluante ale autovehiculelor, potrivit AP.

Președintele a anunțat o parte dintre grațieri pe platforma Truth Social, fără a dezvălui inițial identitatea beneficiarilor.

„Este marea mea onoare să fi semnat grațieri pentru șase persoane care au fost persecutate de administrația Biden și care se aflau în închisoare sau urmau să fie trimise la închisoare pentru că și-au «reparat mașina». ÎI ELIBEREZ PE TOȚI, CHIAR ACUM!”, a scris Donald Trump.

Grațierile au fost acordate la câteva zile după ce, luni, liderul de la Casa Albă a semnat un memorandum prin care a cerut Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) să permită americanilor să își modifice autovehiculele după propriile preferințe.

În timpul ceremoniei de semnare, Trump a făcut referire la un mecanic specializat în motoare diesel, grațiat anul trecut, care fusese condamnat pentru dezactivarea sistemelor de monitorizare a emisiilor.

Documentul semnat de președinte vizează și piața pieselor auto aftermarket și limitează competențele California Air Resources Board în evaluarea componentelor care influențează nivelul emisiilor poluante.

Casa Albă a precizat că măsura urmărește să îi elibereze pe consumatori de poverile de reglementare ecologistă excesive.

Printre persoanele grațiate se află și Adam Kidan, fost partener de afaceri al lui Jack Abramoff. Acesta a pledat vinovat în 2005 pentru fraudă și conspirație în legătură cu achiziția unei flote de nave destinate jocurilor de noroc și a fost condamnat în 2006 la aproape șase ani de închisoare.

Dosarul său a făcut parte din ampla anchetă privind scandalul de lobby din primii ani ai deceniului 2000, în care au fost implicați Abramoff, membri ai Congresului, Departamentul de Interne și oficiali ai administrației fostului președinte George W. Bush.

După eliberarea din penitenciar, în 2009, Kidan a lucrat în domeniul recrutării de personal, a fondat compania Chartwell Staffing Solutions, iar în prezent este președintele Empire Workforce Solutions.

Tot vineri, Donald Trump l-a grațiat și pe proprietarul de fermă Jack Harvard, invocând „un parcurs ireproșabil după condamnare” și apreciind faptul că acesta a permis gratuit armatei americane și trupelor NATO să se antreneze pe terenurile sale.

Casa Albă nu a oferit însă detalii suplimentare privind condamnarea acestuia.