Donald Trump i-a cerut marți demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, fosta logodnică a fiului său cel mare, Donald Trump Jr., după apariția unor dezvăluiri privind solicitări de bani adresate unui donator republican și presupuse beneficii primite de la oameni de afaceri greci, relatează AFP. Ambasadoarea a respins acuzațiile, iar inspectorul general al Departamentului de Stat desfășoară o anchetă pentru a stabili dacă aceasta a primit cadouri necorespunzătoare, potrivit presei americane.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, în prima sa conferință de presă.

La rândul său, Donald Trump a declarat că activitatea ambasadoarei fusese una bună, dar că dezvăluirile apărute în presă au determinat această decizie.

„Făcea o treabă bună, dar nu ne-a plăcut ce am citit”, a spus președintele american în fața jurnaliștilor. El a adăugat că nu a discutat cu Guilfoyle, dar că aceasta „nu va mai fi acolo”.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Kimberly Guilfoyle a respins acuzațiile și și-a apărat activitatea diplomatică, reafirmându-și loialitatea față de Donald Trump. Totodată, ea a confirmat că mandatul său „se apropie de sfârșit”.

„Aceste acuzații sunt false și intenționez să-mi apăr cu fermitate onoarea, reputația și integritatea”, a scris ambasadoarea.

Anunțul privind plecarea ambasadoarei a venit la câteva zile după vizita secretarului de stat american, Marco Rubio, la Atena. Deplasarea sa a fost parțial eclipsată de scandalul în care este implicată Guilfoyle.

La momentul respectiv, Rubio a refuzat să comenteze pe fond dezvăluirile apărute în presa americană. Unele publicații au relatat ulterior că secretarul de stat s-ar fi întors la Washington „furios”.

Marțea precedentă, Kimberly Guilfoyle îl întâmpinase pe Rubio la aeroportul din Atena, îmbrățișându-l cu efuziune. Imaginile au fost distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

Publicația americană The Wall Street Journal a prezentat o serie de dezvăluiri despre fosta prezentatoare a postului Fox News, cunoscută pentru susținerea mișcării politice „Make America Great Again” (MAGA).

Potrivit cotidianului, care a publicat capturi de ecran drept dovezi, Guilfoyle a purtat timp de mai multe luni o corespondență cu Eric Deters, jurist și fost candidat la Congres din statul Kentucky. Acesta ar fi solicitat ajutorul administrației Trump pentru a-și rezolva problemele fiscale.

Deters este un donator bogat, care a oferit sute de mii de dolari familiei Trump și taberei republicane începând din 2020.

Conform relatării The Wall Street Journal, Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut lui Deters, printre altele, să achite soldul cardului său de credit. Acesta nu ar fi dat curs solicitării, susținând că o asemenea plată i-ar pune în pericol căsnicia.

Într-un alt articol, publicat sâmbăta precedentă și bazat pe înregistrări, ziarul a relatat despre conversații în care ambasadoarea s-ar fi lăudat cu excursii și sejururi de lux plătite de oameni de afaceri greci.

În ultimele zile, presa americană a relatat și despre alte posibile conflicte de interese în care ar fi implicată Guilfoyle.

Kimberly Guilfoyle, în vârstă de 57 de ani, s-a născut la San Francisco și a lucrat ca procuroare în California înainte de a deveni prezentatoare de televiziune. Ea a fost, de asemenea, căsătorită cu Gavin Newsom, guvernatorul democrat al Californiei, și a fost logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al actualului președinte american.

Donald Trump a numit-o ambasadoare a Statelor Unite în Grecia în decembrie 2024, însă aceasta a ajuns la Atena abia aproape un an mai târziu.

Guilfoyle a lucrat o perioadă îndelungată pentru Fox News. Presa greacă a readus în atenție declarații făcute de aceasta în 2015, în timpul crizei financiare din Grecia, când i-a descris pe greci drept „profitori” care trebuiau pedepsiți „ca un câine care face pipi pe covor”.

De la sosirea sa la Atena, în noiembrie 2025, ambasadoarea a devenit un subiect frecvent al publicațiilor mondene din Grecia.

Printre imaginile care au atras atenția presei s-a numărat apariția sa într-o rochie de seară strălucitoare, în timp ce încerca să danseze pe ritmuri tradiționale grecești. Momentul a avut loc la un eveniment organizat de cântărețul Konstantinos Argyros într-un club de noapte din capitală, frecventat de miniștri și oameni de afaceri.

Ulterior, publicațiile elene au urmărit deplasările ambasadoarei la conferințe dedicate energiei, la petreceri mondene și în excursii. Printre destinațiile sale s-a numărat insula Mykonos din Marea Egee, cunoscută drept o destinație preferată a persoanelor înstărite.

Inspectorul general al Departamentului de Stat conduce în prezent o anchetă pentru a stabili dacă Kimberly Guilfoyle a primit cadouri necorespunzătoare, potrivit presei americane.

În timpul mandatului său la Atena, ambasadoarea a promovat interesele Statelor Unite în Grecia, în special în domeniile portuar și energetic.

Grecia are o importanță strategică pentru Washington datorită terminalelor sale de gaze naturale lichefiate (GNL), aflate în plină dezvoltare, și posibilității de a deveni o poartă de acces pentru gazul american către statele din Balcani.