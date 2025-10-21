Tricolorii au venit cu argintul acasă. Romanescu: Sunt fericit

Delegația României de tenis de masă a revenit azi-noapte în țară cu medaliile de argint obținute la europenele pe echipe din Croația atât în proba fetelor, cât și în cea masculină

Performanța istorică a tenisului de masă românesc la europenele din Croația a fost savurată și pe drumul de întoarcere acasă. “Tricolorii”, vicecampioni continentali și la fete, și, în premieră, și la băieți, au revenit în România spre dimineață, dar oboseala a fost mică în comparație cu bucuria reușitelor de la Zadar.

“N-am cum să nu fiu fericit și fericirea se datorează acestor minunați sportivi, sunt extraordinari. Este o mulțumire fantastică. Vreau să felicit sportivii, antrenorii, cluburile de la care provin și, de ce nu, echipa federației care totdeauna stă în spate, echipa nevăzută”, a spus Cristinel Romanescu, președintele Federației Română de Tenis de Masă.

Romanescu a mărturisit că emoțiile și adrenalina au fost la cote uriașe mai ales în ultimele două zile ale competiției din Croația: “Am urmărit meciurile jumătate în sală, jumătate afară, cum fac eu de obicei când e presiunea foarte mare, dar vă spun, meciurile de calificare au fost din ce mai grele. Iar meciul cu Suedia l-am revăzut pe telefon și aseară m-am uitat la el, au fost niște puncte extraordinare”.

Sportivii erau în culmea fericirii după argintul continental. Pentru băieți, în special, titlul de vicecampioni ai Europei încă le sună ciudat.

“Este un sentiment incredibil, mai ales că este foarte greu de făcut pasul de la toate acele rezultate bune de la juniori, la seniori. Încă suntem în șoc, sunt în șoc. Mai durează câteva zile până putem procesa absolut tot ce s-a întâmplat la acest turneu”, a mărturisit Eduard Ionescu, încă emoționat.

Deși încrezători în forța grupului lor, Edi Ionescu a recunoscut că nu se gândeau chiar la finala europeană: “Am spus că am încredere în această echipă. Suntem foarte uniți, ne înțelegem foarte bine. Poate n-am sperat la argint, poate n-am sperat la aur, dar la bronz chiar ne-am dus cu mintea. Și, din fericire, a ieșit chiar mai mult decât ce ne așteptam noi”.

Edi Ionescu a adus puncte importante pentru “tricolori” și recunoaște că unele dintre meciuri au avut încărcătură aparte:” Am avut la acest euro cel mai greu meci din carieră, cel cu Karlsson, din sferturi. Chiar pot spune că a bătut meciul cu Aruna de la Jocul Olimpice ca și putere mentală. A fost, pot spune, cu siguranță cel mai greu meci din cariera mea”.

“Chiar mă uitam pe chat GPT. Mai am încă trei medalii de luat la europene, ca să fiu cea mai medaliată jucătoare. Mă bucur foarte mult pentru această medalie, chiar dacă nu am câștigat aurul. Pentru mine este o medalie binevenită, bine pusă la palmares, la CV-ul meu. Am sărbătorit medaliile de argint ieșind la masă cu toții, tot staff-ul, federația. Am fost ca o echipă”, a povestit Eliza Samara.