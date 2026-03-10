Sport Breaking news

Elizabeta Samara, eliminată încă din primul tur de la WTT Champions Chongqing. Când va juca Bernadette Szocs

Elizabeta Samara, eliminată încă din primul tur de la WTT Champions Chongqing. Când va juca Bernadette SzocsElizabeta Samara. Sursă foto: Facebook
Elizabeta Samara a pierdut cu 0-3 partida cu Kuai Mande la WTT Champions Chongqing și a fost eliminată încă din primul tur. Bernadette Szocs va juca miercuri pentru calificarea între primele 16 sportive ale turneului.

Elizabeta Samara a pierdut în primul tur

Elizabeta Samara, jucătoare română aflată pe locul 41 în clasamentul mondial, a fost eliminată încă din primul tur al turneului WTT Champions Chongqing, desfășurat în China. Românca a întâlnit-o pe chinezoaica Kuai Man, locul 5 mondial, în Infinity Arena, iar meciul s-a încheiat rapid, în doar trei seturi.

Seturile au fost câștigate de adversara sa cu scorurile 11-5, 11-5 și 11-6. Samara a încercat să găsească soluții pentru a contracara jocul agresiv al chinezoaicei, însă nu a reușit să câștige niciun set.

Elizabeta Samara nu a avut nicio șansă

Deși rezultatul a fost clar, meciul a oferit ocazia Elizabetei Samara să își testeze strategia împotriva uneia dintre cele mai puternice jucătoare ale momentului.

Cu o clasare mondială mult superioară, Kuai Man a impus ritmul jocului încă din primele schimburi, iar Samara nu a găsit variante eficiente pentru a întoarce scorul.

Bernadette Szocs, singura româncă rămasă în turneu

România mai are o reprezentantă în competiție, Bernadette Szocs, care va intra în arenă miercuri, de la ora 08:30, pentru meciul împotriva Lily Zhang din Statele Unite. Victoria o va trimite pe Szocs între primele 16 sportive ale tabloului.

Organizatorii turneului au pregătit pentru această etapă un program încărcat, iar atenția fanilor români se mută acum asupra evoluției Bernadette Szocs, singura jucătoare română rămasă în competiție.

Bernadette Szocs

Bernadette Szocs. Sursă foto: Facebook

Concluzii după primul tur

Eliminarea Elizabetei Samara marchează un început dificil pentru sportivele românce la WTT Champions Chongqing. Chiar dacă nu a reușit să treacă de primul tur, rezultatul nu diminuează performanțele anterioare ale jucătoarei.

Turneul continuă și atenția se concentrează asupra lui Bernadette Szocs, care are ca obiectiv să ajungă până în fazele superioare ale competiției.

