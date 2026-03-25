Otilia Bădescu, fosta jucătoare de tenis de masă, dezvăluiri despre probleme cu Securitatea: La 15-16 ani, eram urmărită

Otilia Bădescu, fostă jucătoare profesionistă de tenis de masă, a făcut dezvăluiri  în cadrul unui podcast. De frică să nu fugă din țară, Securitatea i-a interzis să mai participe la concursuri.

Otilia Bădescu, banată de Securitate

Faptul că era o sportivă performantă nu a ajutat-o pe Otilia Bădescu atunci când a trebuit să înfrunte Securitatea. Otilia Bădescu a povestit că a trecut printr-un adevărat coșmar din această cauză. ”Am avut probleme cu Securitatea din 1985 în 1987. Atunci nu am ieșit din țară deloc, chiar mi s-a spus de la Federație.

Pentru că era perioada în care statistic vorbind, sportivii fugeau. Și pentru că eram un bun național, au spus că nu mă pierd, dacă nu ies din țară. Sub pretextul acesta să nu mă piardă au decis să nu mă mai trimită la turnee. Niciodată nu am dat semne în sensul acesta. Dar mi s-a pus în cârcă un telefon pe care l-aș fi dat în Germania, la vremea respectivă. Un telefon în Germania, dacă era să dai atunci, la vremea respectivă, cred că ar fi costat o mie și ceva de lei. Oricum era o sumă de te durea mintea ca să spun așa”, a explicat ea.

Câștiga orice competiție națională și nu mai avea cu cine să joace

Culmea este că sportiva rămăsese fără adversari la nivel național, dar nici asta nu a ajutat-o. ”Eu câștigam toate competițiile naționale, dar nu ieșeam din țară, atunci era cel mai frumos. Vezi, la mine a fost familia care m-a susținut, altul poate ceda.

Tatăl meu a fost la birou la Federație și le-a spus că le pune biroul în cap. Să explice ce se întâmplă. Antrenorul federal a început să plângă, doamna Ela Constantinescu și i-a spus că nu mai poate să mai mintă”, aa mai povestit sportiva.

Europa a făcut sesizări degeaba

Până și din alte țări din Europa au încercat să o readucă la competiții, dar fără succes. ”Și din Europa s-au făcut niște sesizări, au început să întrebe ce se întâmplă cu mine de ce nu mai ies din țară, că eu aduceam ceva în plus, că eram un copil care a obținut medalie la campionatul european de seniori.

Plus că eram cotată foarte bine, eram pe afișul de la seniori cu cei patru ași. Am avut norocul că a venit Revoluția pentru că altfel nu cred că mai ieșeam. Participasem la un campionat de juniori și mi s-a spus că ăla a fost ultimul pentru mine”, a încheiat sportiva.

