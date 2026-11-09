Tribună prăbușită la meciul Tromsø - Bodø/Glimt

Un meci din prima ligă de fotbal a Norvegiei, dintre Tromsø și Bodø/Glimt, a fost întrerupt duminică, după ce o porțiune din tribuna destinată suporterilor echipei oaspete s-a prăbușit, potrivit portalului Goal.com.

Mai mulți fani au căzut în urma incidentului, iar patru dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale, relatează Associated Press, citând informații difuzate de postul norvegian NRK.

Unul dintre suporteri a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Potrivit NRK, crainicul stadionului a anunțat în repriza a doua că persoana internată se simțea bine.

Incidentul s-a produs în timp ce suporterii echipei Bodø/Glimt se aflau în picioare și săreau în tribună. Mărturiile celor prezenți descriu momente de panică, după ce o parte a structurii a cedat, iar mai mulți oameni au căzut unii peste alții.

„Mulți oameni au căzut în față. Stăteam cu toții în picioare și săream când s-a întâmplat”, a povestit un suporter al formației oaspete pentru NRK.

Acesta a spus că, inițial, a observat doar că oamenii cădeau, iar apoi a văzut golul rămas în tribună, moment în care și-a dat seama de amploarea incidentului.

„A fost o experiență teribilă. Singurul lucru de făcut era să te îndepărtezi de acolo, în caz că tribuna se prăbușea și mai mult. Îmi tremură tot corpul după ce s-a întâmplat asta”, a mai declarat suporterul.

Partida a fost reluată după întrerupere, iar Bodø/Glimt s-a impus cu scorul de 2-0 în fața formației Tromsø.

Bodø/Glimt este una dintre echipele importante ale fotbalului norvegian și evoluează în Liga Campionilor în acest sezon. Până în prezent, informațiile publicate despre incident indică faptul că patru suporteri au necesitat asistență medicală, unul dintre aceștia fiind transportat la spital.

Cauzele prăbușirii porțiunii de tribună nu au fost precizate în informațiile disponibile.