Trenurile Timișoara-Belgrad ar putea circula din nou

Legătura feroviară de călători dintre Timișoara și Belgrad ar putea fi repusă în circulație după o întrerupere de mai mulți ani, anunță Ministerul Transporturilor. Reluarea trenurilor pe ruta care traversează frontiera prin Moravița și Vârșeț se află printre subiectele discutate vineri, la Timișoara, de reprezentanții autorităților responsabile de transport din România și Serbia.

În paralel cu redeschiderea conexiunii feroviare, cele două țări analizează și alte proiecte menite să îmbunătățească legăturile de transport dintre Banat, Serbia și restul Europei.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a precizat că reluarea trenurilor internaționale de călători este posibilă dacă sunt soluționate ultimele probleme tehnice și administrative dintre operatorii feroviari.

„Este un serviciu suspendat de ani de zile, pe care îl putem readuce în funcțiune dacă rezolvăm rapid ultimele aspecte tehnice și procedurale dintre operatorii feroviari”, a transmis oficialul.

Importanța proiectului depășește însă nivelul unei simple conexiuni între două orașe. Ruta face parte din coridorul european Rin-Dunăre, ceea ce îi conferă o relevanță strategică pentru conectivitatea regională și europeană.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că operatorii feroviari din România și Serbia urmează să înceapă discuțiile tehnice necesare pentru reluarea transportului internațional de pasageri pe relația Stamora Moravița – Vršac.

Pe partea românească, proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare dintre Timișoara și Moravița are o lungime de 73 de kilometri. Potrivit lui Horațiu Cosma, pentru primele două tronsoane ale proiectului a fost deja demarată procedura de atribuire.

Pentru ca legătura să poată fi dezvoltată însă, este nevoie de progrese și pe partea sârbă. Unul dintre pașii considerați importanți este ratificarea de către Serbia a Acordului interguvernamental semnat la Timișoara în 2022.

Agenda discuțiilor româno-sârbe nu s-a limitat la transportul feroviar. Un alt obiectiv este redarea Canalului Bega unui rol mai important în transportul și conectivitatea dintre România și Serbia.

Autoritățile române susțin încheierea unui nou acord bilateral pentru Bega, precum și reluarea navigației comerciale pe canal.

Horațiu Cosma consideră că dezvoltarea acestei infrastructuri ar putea avea și o componentă europeană, proiectele de acest tip putând beneficia de finanțare din fonduri ale Uniunii Europene.

Potrivit oficialului, Bega ar putea deveni o verigă suplimentară între Timișoara, Serbia și rețeaua europeană de transport, în condițiile în care infrastructura de transport din vestul României are un rol important în conectarea țării cu Europa Centrală.

Radu Miruță a precizat că întâlnirea dintre reprezentanții celor două state a avut în vedere nouă proiecte și măsuri.

Printre temele abordate s-au numărat dezvoltarea conexiunilor feroviare, fluidizarea traficului rutier la frontieră, transportul pe Dunăre și pe Canalul Bega, dar și îmbunătățirea conectivității aeriene.

Obiectivul general este consolidarea legăturilor de transport dintre cele două țări și crearea unor rute mai eficiente către piețele și infrastructura de transport din Uniunea Europeană.

În acest context, reprezentanții Ministerului Transporturilor consideră că Timișoara are potențialul de a deveni unul dintre principalele puncte de legătură dintre România, Serbia și Europa Centrală.

Reluarea trenurilor directe către Belgrad ar reprezenta una dintre cele mai vizibile măsuri pentru călători, în timp ce modernizarea infrastructurii feroviare, dezvoltarea transportului rutier, redeschiderea navigației pe Bega și îmbunătățirea conexiunilor aeriene ar putea contribui, pe termen mai lung, la transformarea regiunii într-un important nod de transport transfrontalier.