Trei zodii care vor trăi complet cu capul în nori în următoarea perioadă

În perioada următoare, influenţele astrologice indică faptul că trei zodii pot fi mai predispuse să „trăiască cu capul în nori”: să piardă din vedere detaliile, să viseze cu ochii deschişi sau să devină mai puţin ancorate în realitate.

Este vorba de două zodii care emerg în mod repetat în descrieri precum „visători”, „distraşi” sau „între lumi”, şi de o a treia aleasă în contextul energeticului astrelor pentru această perioada.

Conform mai multor surse astrologice, Peştii pot fi mult mai conectaţi la lumea emoţiilor, a viselor, a subconştientului – ceea ce îi poate conduce uneori să piardă contactul cu ritmul concret al vieţii.

Un articol explică că:

„Pești … rulează domeniul viselor, al escapsimului, al lumilor subtile. În acest sezon, „energia Peştilor … ne aminteşte că viaţa nu e liniară, ci ciclică, mereu în valuri de schimbare.”

De asemenea, un alt articol menţionează că semnul Peştilor „zodieilor care se pierd în gânduri, care trăiesc adesea în propria lor lume de vis.”

Având în vedere aceste caracteristici, Peştii apar în mod natural în categoria celor care pot fi „cu capul în nori” în perioada ce urmează.

Un alt semn care figurează în surse ca având predispoziţia de „distraţie mintală” sau „zboruri imaginare” este Gemenii.

Conform unui articol dedicat,

„Gemeni – Visătorul cu două canale. Creierul se mișcă pe nerăsuflate. Într-un moment, coregrafiază mental un flash mob. Apoi, își imaginează viața de gazdă a unui talk-show la Praga.”

Această descriere indică clar o mentalitate care poate fi în afara „aici‑acum”, ceea ce e similar cu ideea de „capul în nori”. Prin urmare, Gemenii pot fi al doilea semn pentru care această expresie este relevantă în perioada apropiată.

Deşi mai puţin evident într‑un rol de visător pur, Leul poate traversa o perioadă în care idealurile, imaginea de sine şi scenariile interne capătă un rol important.

În contextul tranzitului generational al Neptun, unul dintre articole afirmă că:

„Ca Neptun a tranzitat semnul Peştilor, acum pătrunde în Berbec şi semnifică că visul şi iluzia pot ieşi la suprafaţă.”

Deşi Leul nu este direct menţionat în cele mai multe liste de „distraţi”, sensul general al tranzitului astral sugerează că semnele de foc (inclusiv Leul) pot experimenta o stare în care imaginea de sine, visarea, şi planificarea mare pot conduce spre pierderea contactului temporar cu realitatea imediată.

Astfel, Leul este ales ca al treilea semn posibil în această listă.

Dacă te regăseşti într‑una dintre aceste zodii, ar putea fi util să fii atent(ă) la momentele în care „capul pleacă” şi să găseşti modalităţi de revenire la prezent, cu blândeţe şi conştientizare.