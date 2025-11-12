Zodiile care vor perfecțiune. Dar mai bine le eviți...

În astrologie, se spune că anumite semne zodiacale manifestă tendințe mai pronunțate spre a seta standarde înalte — uneori mult prea înalte — atât pentru ei înşişi, cât şi pentru cei din jur.

Pornind de la această idee, prezentăm trei zodii care, potrivit mai multor articole de popularizare astrologică, par să aibă aşteptări ce pot deveni nerealiste dacă nu sunt temperate de realism.

Peştii sunt descrişi ca fiind profund idealisti, cu o puternică imaginaţie şi o capacitate de a vedea potenţialul în oameni şi situaţii dincolo de limitele evidente.

De exemplu, într‑un articol se afirmă despre acest semn:

„…Peştii sunt unul dintre cele mai sensibile şi idealiste semne zodiacale… când lucrurile nu merg conform viselor lor, suferă.”

Astfel, ei pot menţine speranţa pentru un rezultat ideal chiar şi atunci când indicii sugerează contrariul, şi pot aştepta mai mult decât situaţia permite.

Conform altui articol, „…un Peşte poate fi „prins” de false speranţe deoarece vede lumea prin ochelari roz”.

Această atitudine nu implică o judecată de valoare, ci observă cum dorinţa de perfecţiune şi evadare în vis pot conduce la aşteptări care nu sunt susţinute de realitate.

Fecioarele apar frecvent în literatură astrologică ca fiind semnele care pun accent pe detaliu, ordine şi perfecţiune.

Un articol specific menţionează:

„Fecioara este semnul clasic al perfecționismului… Conduși de Mercur, ei observă chiar și cele mai mici detalii și vizează constant impecabilitatea.”

Alt text spune că

„…Fecioarele nu se mulţumesc cu ‘binar’ sau ‘suficient’ – ele vor „perfect””.

Prin urmare, atunci când realitatea nu poate corespunde acelor idealuri foarte ridicate, poate apărea o discrepanţă între aşteptare şi posibilitate. Aceasta nu e o afirmaţie morală, ci o observaţie asupra dinamicului psihologic sugerat de surse.

Capricornii sunt adesea descrişi ca ambiţioşi, orientaţi spre succes şi stabili, însă această orientare poate include şi standarde foarte ridicate — pentru ei şi pentru cei din jur.

„Capricornul este un alt semn care luptă cu perfecţionismul… ei îşi stabilesc bare foarte înalte pentru ei înşişi şi pentru alţii.”, se spune într-un articol

De asemenea, o altă sursă afirmă:

„Capricornii îşi doresc stabilitate, succes şi respect, astfel că pot deveni frustraţi când rezultatele nu ating standardele lor.”

Această tendinţă nu implică că semnul ar fi „greşit” sau „identic” cu aşteptări nerealiste, ci doar că în unele cazuri pot exista provocări de adaptare când idealurile nu sunt aliniate cu realitatea.

Pe baza literaturii de popularizare astrologică, semnele Peşti, Fecioară şi Capricorn apar ca fiind mai susceptibile să manifeste aşteptări foarte ridicate — uneori chiar nerealiste — datorită combinaţiei dintre idealism, perfecţionism şi ambiţie.