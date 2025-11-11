EVZ Special

Perioadă dificilă pentru trei zodii. Ce spun astrele despre următoarele zile

Perioadă dificilă pentru trei zodii. Ce spun astrele despre următoarele zilesupărare / sursa foto: dreamstime.com
În perioada imediat următoare, câteva zodii urmează să traverseze o etapă marcată de schimbări și provocări pe plan emoțional sau relațional.

Conform mai multor previziuni astrologice, fenomene precum efectele de eclipsă, retrogradări și aspecte tensionate între planete pot face ca energia să devină mai „agitată”.

Deși nu se pot prezice detaliile exacte pentru fiecare individ, semnele zodiacale următoare apar în mod repetat în ghiduri ca fiind mai expuse la disconfort sau reevaluări semnificative.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Previziuni recente indică faptul că pentru zodia Taur se deschide o fereastră de tensiuni în relaţii de prietenie şi conexiuni sociale. Conform unei analize:

„Prieteniile sunt sub microscop, Taur. Unele conexiuni și-au atins cursul, iar acum vei vedea clar cine merită să rămână.”

taur

taur / sursa foto: dreamstime.com

Această perioadă poate aduce în prim‑plan relaţii vechi care trebuie reevaluate sau persoane cu care legătura nu mai funcţionează.

Aspectele astrologice care susţin această interpretare includ fenomenul denumit „corridor de eclipse” ce marchează o fază de finaluri şi revelaţii.

Pentru Taur, consecinţa practică ar putea să fie:

  • apariţia unui conflict sau tensiune cu un prieten apropiat;
  • nevoia de a decide dacă o relaţie mai are rost sau nu;
  • dificultăţi în a rămâne echilibrat în schimbările sociale.

Leu ( 23 iulie – 22 august)

Zodia Leu apare, de asemenea, în ghidurile astrologice ca fiind supusă unei perioade care implică provocări ale controlului şi vulnerabilităţii.

Conform unei surse:

„Controlul este zona ta de confort, Leu, dar cosmosul ar putea zdruncina această fundație. Temeri subtile ar putea ieși la suprafață, amintindu-ți să îmbrățișezi vulnerabilitatea în loc să o maschezi.”

Aceasta poate sugera că Leii ar putea simţi că lucruri pe care le considerau sigure (relaţii, carieră, imaginea de sine) sunt puse la încercare.

leu

leu / sursa foto: dreamstime.com

Posibilități concrete:

  • apariţia unei situaţii în care Leul simte că „nu mai are control”;
  • o tensiune internă legată de cum este perceput de alţii;
  • nevoia de a accepta un aspect vulnerabil, care până acum a fost ascuns.

Peşti ( 19 februarie – 20 martie)

Zodia Peşti este într‑o fază de realităţi care se impun mai puternic:

„Visatul cu ochii deschiși este puterea ta, Pești, dar eclipsele ar putea oferi o verificare a realității.”

pesti

pesti / sursa foto: dreamstime.com

În contextul „coridorului de eclipsă”, Peştii pot fi mașini prin care vin revelaţii importante privind modul în care au abordat viața sau relații.

Astfel, pentru ei:

  • s-ar putea să apară ceva ce destabilizează zona de confort emoţional;
  • visurile sau aşteptările mai idealiste pot fi confruntate cu fapte mai dure;
  • ar putea simţi nevoia de a‑şi regândi modul în care se conectează cu ceilalţi.

