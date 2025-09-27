Trei exerciții care te scapă de durerile lombare. Indicate persoanelor de peste 50 de ani

După vârsta de 50 de ani, corpul trece prin transformări inevitabile: scade masa musculară, densitatea osoasă se reduce, iar colagenul nu mai este produs la fel ca în tinerețe. Toate acestea cresc riscul de accidentări și favorizează durerile lombare. În loc să renunțe la sport, specialiștii recomandă adaptarea exercițiilor. Mișcările simple și cu impact redus pot face diferența între un corp rigid și unul puternic, pregătit să facă față anilor care vin, potrivit Tom Guide.

În acest context, mișcarea regulată acționează ca un scut de protecție. Antrenamentele ajută nu doar la întărirea oaselor și mușchilor, ci și la menținerea unei posturi corecte, la reducerea durerilor lombare și la o stare generală mai bună. Antrenorii personali atrag atenția că nu este nevoie de exerciții complicate sau de greutăți mari pentru a obține rezultate. Secretul stă în mișcările corecte, cu impact redus, care activează musculatura profundă și susțin coloana vertebrală și bazinul.

Primul exercițiu propus este respirația abdominală activă, o mișcare care, deși pare simplă, are efecte profunde. Este concepută pentru a activa mușchiul transvers abdominal, un strat muscular adânc care acționează ca o centură naturală pentru trunchi. Atunci când este întărit, acest mușchi reduce presiunea pe coloana lombară, sprijină postura și previne durerile cronice.

Exercițiul se face din poziția de „tabletop”, cu sprijin pe palme și genunchi, având grijă ca umerii să fie aliniați peste încheieturi și șoldurile peste genunchi. Coloana trebuie păstrată neutră, fără arcuiri sau încordări inutile. Inspirul adânc dilată abdomenul și cutia toracică, iar la expir, buricul este „tras” spre coloană, activând intens zona abdominală. În același timp, planșeul pelvian este contractat ușor spre interior.

Mișcarea se menține timp de zece secunde, apoi se relaxează și se repetă de trei până la cinci ori. Deși pare un exercițiu de respirație, în realitate este o formă de activare musculară profundă, care antrenează corpul să își mențină echilibrul și să susțină coloana. Practicat constant, devine o bază solidă pentru toate celelalte mișcări și oferă o protecție reală împotriva durerilor de spate.

Al doilea exercițiu este „bear hold”, o mișcare ce solicită întregul trunchi și adaugă un nivel mai mare de dificultate. Tot din poziția „tabletop” se pornește exercițiul, dar de această dată accentul cade pe ridicarea ușoară a genunchilor de pe podea, la doar câțiva centimetri. Această mică schimbare transformă postura într-un test serios de echilibru și rezistență.

În timpul execuției, buricul este tras spre coloană, abdomenul și fesierii se contractă, iar coapsele sunt menținute ferme. Respirația are un rol important: inspirul aduce aer în stomac, iar la expir genunchii sunt coborâți controlat spre sol. Mișcarea de ridicare și coborâre, repetată la fiecare trei secunde, creează un antrenament intens, chiar dacă aparent exercițiul pare static.

Se recomandă 8-10 repetări, în două sau trei seturi, în funcție de nivelul de rezistență al fiecărei persoane. „Bear hold” nu doar că lucrează mușchii abdominali, dar pune la treabă și fesierii, cvadricepșii și zona lombară. În plus, dezvoltă coordonarea între respirație și contracția musculară, o abilitate esențială pentru prevenirea accidentărilor și pentru menținerea unei mișcări fluide în viața de zi cu zi.

Cel de-al treilea exercițiu este o variație avansată a planșei clasice, executată pe o minge elvețiană. Această mișcare adaugă un element de instabilitate, ceea ce obligă corpul să își activeze toate grupele musculare pentru a rămâne aliniat.

Execuția începe prin plasarea mingii în față, cu coatele sprijinite pe ea, în timp ce picioarele sunt întinse în spate. Corpul trebuie să formeze o linie dreaptă, de la cap până la călcâie. Prin presiunea exercitată în coate și depărtarea ușoară a omoplaților, se creează tensiune în zona superioară. Abdomenul, fesierii și coapsele sunt contractate continuu, iar respirația controlată ajută la menținerea poziției.

Pentru cei care doresc o provocare suplimentară, există varianta de a „scrie” alfabetul cu coatele pe minge, menținând tot timpul controlul asupra mișcării. Este un exercițiu solicitant, care lucrează intens nu doar zona abdominală, ci și umerii, brațele și spatele. Totuși, cei cu umeri sensibili ar trebui să fie precauți și să evite suprasolicitarea.

Cele trei exerciții recomandate – respirația abdominală activă, bear hold și plank pe mingea elvețiană – formează o rutină completă pentru persoanele trecute de 50 de ani. Ele întăresc mușchii în profunzime, protejează coloana și îmbunătățesc echilibrul. Practicate de două-trei ori pe săptămână, pot transforma modul în care corpul răspunde la efort și la provocările zilnice.

Antrenorii subliniază că secretul longevității nu este evitarea efortului, ci alegerea mișcărilor potrivite. Cheia stă în exercițiile sigure, controlate și eficiente, care lucrează simultan mușchii și coordonarea. Cu răbdare și consecvență, rezultatele apar: mai puține dureri de spate, o postură mai corectă și un corp mai încrezător și mai stabil.