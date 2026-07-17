Tramvaiele liniei 41 vor avea program de circulație prelungit vineri seară, pentru a facilita deplasarea spectatorilor care vor asista la partida dintre FCSB și FC Argeș, programată de la ora 21:30 pe Stadionul „Steaua”, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Potrivit TPBI, după fluierul final al meciului, tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul „Ghencea” spre „Piața Presei” la orele 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 și 23:55.

În plus, spectatorii vor putea utiliza și liniile 122, 385 și N101, care vor circula conform programului obișnuit.

Tramvaiele Tatra se apropie de finalul activității în transportul public din București. După 53 de ani de circulație pe liniile din Capitală, aceste garnituri vor efectua ultimele curse în weekendul 18-19 iulie, când bucureștenii vor avea ocazia să călătorească din nou cu ele pe mai multe trasee speciale.

Primăria Municipiului București a anunțat că retragerea tramvaielor Tatra din exploatare este marcată printr-o serie de curse speciale organizate în acest sfârșit de săptămână.

„După 53 de ani de istorie pe șinele Bucureștiului, tramvaiele Tatra se pregătesc pentru ultimele lor călătorii. Unele dintre cele mai longevive și mai iubite tramvaie din transportul public bucureștean vor «ieși la pensie»”, a transmis Primăria Capitalei.

Sâmbătă, 18 iulie, tramvaiele Tatra vor circula pe:

linia 7, între CFR Progresul și Piața Unirii;

linia 23, între Zeițarilor și Faur;

linia 11, între Cartierul Giulești și Zeițarilor;

linia 47, pe traseul Ghencea – Trafic Greu – Autogara Filaret – Piața Unirii.

Duminică, 19 iulie, un tramvai Tatra va circula pe linia 35, între Depoul Militari și Gara Basarab.

În aceeași zi, Depoul Militari își va deschide porțile pentru vizitatori. Cei interesați vor putea descoperi istoria tramvaielor Tatra și vor avea ocazia să afle mai multe despre rolul pe care aceste vehicule l-au avut în transportul public din București de-a lungul ultimelor cinci decenii.