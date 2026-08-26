Responsabilitatea pentru blocarea noii Legi a salarizării nu poate fi atribuită unei singure persoane sau formațiuni politice, susține fostul președinte Traian Băsescu. În opinia sa, situația demonstrează incapacitatea factorilor politici de a ajunge la un acord într-o chestiune esențială pentru funcționarea statului. În opinia sa, Administrația Prezidențială trebuie să își asume partea sa de responsabilitate.

Declarațiile fostului șef al statului vin după ce negocierile dintre partidele aflate la guvernare nu au dus la un acord asupra proiectului de lege.

Traian Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan nu ar fi avut responsabilități directe în privința proiectului până în momentul în care Administrația Prezidențială a preluat rolul de mediator între partide.

„ (N.r. Președintele) n-ar fi trebuit să aibă nicio responsabilitate până la momentul la care și-a asumat medierea în relația cu partidele. Deci eșecul este și al Administrației Prezidențiale”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte consideră că Legea salarizării are o importanță majoră pentru funcționarea statului, deoarece stabilește modul în care sunt gestionate cheltuielile cu personalul bugetar.

„Legea salarizării într-o țară este aproape un fel de coloană vertebrală a sistemului de cheltuire a banilor. Iată că în câțiva ani noi n-am avut capacitatea să facem o lege a salarizării care să corespundă realităților noastre economice și nu poveștilor, speranțelor și dorințelor pe care le are fiecare. Uite că n-am putut să facem o lege”, continuă fostul președinte.

Fostul șef al statului susține că problema principală nu este pierderea banilor europeni asociată neîndeplinirii unui jalon din PNRR, ci faptul că autoritățile nu au reușit să adopte o lege a salarizării.

„Dramatic nu este că am pierdut 770 de milioane. Dramatic este că ne-am dovedit neputința administrativă. Asta este ceea ce rămâne în urma acestui eșec. O țară incapabilă să-și gestioneze una din resursele principale pe care le are și anume salarizarea personalului bugetar”, a subliniat Băsescu.

În opinia sa, blocarea proiectului arată dificultățile pe care statul român le întâmpină atunci când trebuie să ia decizii majore privind sistemul bugetar.

Traian Băsescu susține că responsabilitatea pentru întârzierea Legii salarizării trebuie împărțită, deoarece proiectul trebuia adoptat încă din 2023.

„Este un eșec major al nostru, al românilor. Nu trebuie pus în spinarea unuia singur. Chit că vorbim de faptul că această lege trebuia făcută din 2023. Și iată suntem în 2026 și n-a reușit nimeni să o facă. Ba dimpotrivă impresia mea a fost că proiectul legii a fost ținut în sertar și după ce PSD s-a retras glorios de la guvernare, a fost scoasă de la sertar. Și într-o lună Pîslaru trebuia să rezolve tot ce n-au rezolvat miniștrii muncii din 2023 până acum”, a conchis președintele.

Declarația sa vine după mai multe luni de discuții politice privind forma proiectului și după negocierile purtate între PSD, PNL, USR și UDMR.

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un acord privind Legea salarizării.

Negocierile s-au desfășurat în ultimele luni cu medierea Administrației Prezidențiale, însă partidele nu au găsit o variantă acceptată de toate formațiunile.

Blocajul pune în dificultate adoptarea unei noi legislații privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR.