Traian Băsescu a avertizat că România riscă să ajungă într-o situație financiară gravă. Fostul președinte susține că majorarea taxelor a fost o greșeală și estimează că datoria țării ar putea crește cu încă 24 de miliarde de euro până la sfârșitul anului.

Traian Băsescu a vorbit despre situația politică din România și despre efectele pe care, în opinia sa, blocajele actuale și deciziile economice le pot avea asupra țării. Fostul președinte a criticat atât partidele, cât și modul în care președintele gestionează criza politică.

„Partidele trebuie să pună interesele țării deasupra interesului lor. In momentul asta PSD a facut cea mai mare trasnaie, a dat jos guvernul.”

Fostul șef al statului susține că actualii actori politici urmăresc mai degrabă propriile interese decât rezolvarea crizei.

„Abordarea președintelui este pur și simplu, nu numai neconstituțională, ci și naivă. Vrea să pară că e exigent, dar trebuie să fie exigent raportat la Constituție, nu raportat la ce-ți dă ție prin cap. Deci sincer, nu văd o rezolvare a crizei politice având în vedere jocurile politice care se fac: Bolojan pe al lui, Nicușor pe al lui, PSD pe al lui, fiecare joacă un interes personal, și nu pentru țară.”, a declarat Băsescu, la România TV.

Traian Băsescu și-a îndreptat apoi criticile spre politica economică și a susținut că soluția nu trebuia să fie creșterea taxelor, ci reducerea graduală a cheltuielilor statului.

Întrebat cum vede evoluția României, fostul președinte a descris un scenariu pesimist.

„Cred că ne pregătim să scriem faliment, eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar Bolojan a greșit fundamental mărind taxele pentru economie. Problema trebuia ținută în varianta fără taxe suplimentare în economie și ușor ușor reducerea cheltuielilor statului în fiecare an. În mod deosebit, cheltuielile cu aparatul bugetar, sporurile care-s o fantezie, cheltuielile materiale care-s uriașe, tot timpul cumpărăm mașini și calculatoare și cheltuieli sociale exagerate. Astea sunt zonele în care trebuie ajustate cheltuielile. Dar nu trebuia nicio majorare.”

Băsescu consideră că statul ar trebui să reducă în principal cheltuielile cu aparatul bugetar, sporurile și achizițiile materiale.

Fostul președinte a prezentat și propriul calcul privind evoluția datoriei României până la finalul anului.

„Sper să vă pot clarifica un lucru: avem acum o datorie de 240 de miliarde de euro, avem însă un deficit, să zicem că anul acesta va fi de 6%, în procent de PIB înseamnă 3,8 miliarde de euro. 4×6 fac 24, deci 6 procente deficit și 4 miliarde un procent. Asta înseamnă că până la sfârșitul anului datoria ne va crește cu încă 24 de miliarde pe care le adăugăm și facem 266 de miliarde.”

Băsescu și-a continuat estimarea și pentru anul 2027.

„În 2027 o să avem 5 procente deficit, asta înseamnă 284 de miliarde. Faliment! Dacă nu suntem conștienți că asta e perspectiva, noi nu reducem cu nimic datoria în tot intervalul ăsta, dimpotrivă, o creștem. Datoria se poate reduce când treci pe bugete pozitive.”

Afirmațiile privind „falimentul” și valorile viitoare ale datoriei reprezintă evaluările și calculele prezentate de Traian Băsescu în intervenția televizată, nu o constatare oficială privind situația financiară a României.