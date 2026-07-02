Loteria Română a organizat joi, 2 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, premiul de categoria I a depășit echivalentul a 7 milioane de euro, fiind unul dintre cele mai mari reporturi ale anului.

Loto 6/49: 8, 32, 26, 19, 20, 41

Noroc: 8 2 9 7 9 3 5

Joker: 12 / 5, 10, 24, 32, 39

Noroc Plus: 7 4 6 0 1 6

Loto 5/40: 32, 18, 36, 26, 9, 5

Super Noroc: 3 5 3 1 5 9

La tragerea Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 36,85 milioane de lei, echivalentul a peste 7,03 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, categoria I are un report de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 218.200 de lei. La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 356.700 de lei.

La Loto 5/40, reportul la categoria I depășește 149.900 de lei, iar la Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 302.600 de lei.

La tragerea Noroc de duminică au fost acordate trei premii a câte 55.015,84 lei, la categoria a III-a. Două dintre biletele câștigătoare au fost jucate la agenții loto din Păuliș (județul Arad) și Constanța, iar al treilea a fost achiziționat online.

Tot la extragerea de duminică, la Joker, categoria a III-a, au fost înregistrate două câștiguri de câte 63.901,70 lei, pe bilete jucate într-o agenție loto din Galați și pe platforma online a Loteriei Române.

În total, la tragerile de duminică, Loteria Română a acordat peste 24.100 de premii, în valoare cumulată de peste 2,5 milioane de lei.

La Loto 6/49, premiul de categoria I este acordat pentru toate cele șase numere extrase. Sunt premiate și variantele cu cinci, patru sau trei numere corecte.

La Joker, premiul cel mare este acordat variantei care are toate cele cinci numere din primul set și numărul Joker. Jocul include opt categorii de câștig.

La Loto 5/40, premiile sunt acordate pentru cinci sau patru numere ghicite, în funcție de categoria de joc.

La Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, câștigurile se stabilesc în funcție de numărul cifrelor potrivite și de ordinea în care acestea coincid cu numărul extras.