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Tragedia de la Criuleni: doi soți găsiți morți, trei fete au rămas fără părinți. Bărbatul avea ordin de restricție

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Tragedia de la Criuleni: doi soți găsiți morți, trei fete au rămas fără părinți. Bărbatul avea ordin de restricțiePoliția Republicii Moldova. sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Doi soți, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani, au fost găsiți morți la 31 august 2026 în locuința familiei din Măgdăcești, raionul Criuleni, Republica Moldova. Fiica lor de 15 ani a descoperit trupurile și a alertat poliția.

Potrivit informațiilor preliminare comunicate de Inspectoratul General al Poliției din RM, anchetatorii examinează versiunea unei crime urmate de sinucidere. Bărbatul și-ar fi împușcat soția în timpul unui conflict, după care și-ar fi luat viața.

Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în cadrul investigației.

Fiica de 15 ani a alertat Poliția

Adolescenta a chemat oamenii legii după ce și-a găsit părinții fără viață în locuință. La examinarea preliminară, medicul legist a constatat că ambii prezentau plăgi provocate prin împușcare, potrivit informațiilor Poliției publicate de NewsMaker și PRO TV Chișinău.

Arma presupus folosită a fost găsită la fața locului. Conform Poliției, aceasta era deținută ilegal și ar fi fost confecționată artizanal. Obiectul urmează să fie expertizat, iar cercetările continuă pentru stabilirea succesiunii exacte a evenimentelor.

Bărbatul avea ordin de restricție

Informațiile apărute ulterior arată că autoritățile interveniseră anterior în familie în urma unui episod de violență. Pe numele bărbatului ar fi fost emis inițial un ordin de restricție, iar instanța ar fi dispus, la 25 august, măsuri de protecție pentru o perioadă de trei luni.

Bărbatului i-ar fi fost aplicată și o brățară electronică, prin care trebuia să fie monitorizat pentru a nu se apropia de familie, relatează Moldova 1.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că bărbatul nu purta dispozitivul în momentul cercetării la fața locului. Autoritățile verifică momentul în care semnalul brățării a fost întrerupt și dacă Poliția din Criuleni a fost alertată la timp.

Până la finalizarea acestor verificări nu a fost stabilit dacă sistemul de monitorizare a funcționat corespunzător și nici dacă instituțiile responsabile au intervenit conform procedurilor.

Trei fete au rămas fără părinți

În urma tragediei au rămas fără ocrotire părintească trei fete: o tânără de peste 20 de ani și două minore, în vârstă de 15 și 7 ani. Cele două minore au fost preluate de specialiștii din asistența socială și de psihologi, fiind plasate temporar în familia extinsă.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că autoritatea tutelară și instituțiile competente evaluează situația copiilor și caută cea mai sigură soluție pentru îngrijirea lor. Fetelor le vor fi oferite servicii sociale și sprijin psihologic, potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Gardă.

Ancheta Poliției continuă, iar versiunea crimei urmate de sinucidere rămâne, în această etapă, una preliminară.

Persoanele aflate în pericol imediat pot apela la numărul unic de urgență 112. Telefonul de încredere pentru femei și fete din Republica Moldova este 0 8008 8008, conform Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței.

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