„Toujours Paris, toujours la France” - americanii s-au lăsat vrăjiți la propriu de Paris. Civilizația americană avea să de dezvolte de la început pe principii moderne. Străzile, de la începutul orașelor, erau trasate calculat, tot ce se construia, pornea de la planșetă. Ori, orașele bătrânei Europe din care plecaseră cei ce creaseră Lumea Nouă aveau dezordine alternând cu ordinea și un farmec aparte.

Francezi, britanici, irlandezi, germani, italieni plecaseră cu speranțe spre Lumea Nouă. Chiar austriecii, maghiarii, românii ardeleni și bucovineni, rușii își încercaseră norocul timp de secole. Paris era și pentru București, Viena, Belgrad, ori Londra un centru al modei și al farmecului, mai ales în secolul XIX, când vorbim de Belle Epoque. Așa că, uneori s-a asistat la un exod invers! Bogații și artiștii, urmașii pionierilor care plecaseră spre America, traversau Oceanul Atlantic spre Europa. Erau fascinați (așa auziseră!) de Paris.

Un artist poate preda doar până la un punct, chiar dacă îi face plăcere”, se gândea Anna McNulty Lester (1862-1900), pri­vind întinsurile verzi ale Augusta Fe­male Seminary într-o zi de primă­vară a anului 1897. La treizeci și pa­tru de ani, Lester se remarcase deja ca o profesoară și administratoa­re desăvârșită la academiile din Sta­unton, Virginia.

La 110 ani de la momentul Declarației de Independență a SUA (4 iulie 1776), în 1886, Franța a trimis SUA, care au ales New York ca loc de amplasare, Statuia Libertății. Uriașa structură de beton pe armătură specială, urma să fie zărită de europenii care navigau spre SUA, dinspre Europa și ajungeau pe faimoasa insulă de primire, Ellis Island. Frederic Auguste Bartholdi fusese sculptorul care gândise artistic construcția iar inginerul Gustave Eiffel, cel care va construi celebrul Tour Eiffel pentru Expoziția Universală de la Paris din 1889, i-a conceput armătura. Figura umană care a slujit ca sursă de inspirație a fost, după cum susțin cei mai mulți critici de artă, doamna Eugenie Boyer, văduva lui Isaac Merritt Singer, o divă a Parisului. Alții au avut păreri împărție: chipul ar fi fost cel al doamnei Charlotte Bartholdi, mama sculptorului. O altă versiune susține că amanta sculptorului, doamna Jean Emilie.

