România, între cash la card. Cum schimbă obiceiurile de plată

Preferințele românilor pentru plățile la livrare se modifică rapid, iar un sondaj național realizat de Cargus indică o tranziție tot mai accentuată către metode digitale.

Plățile digitale câștigă teren în cazul livrărilor la domiciliu, însă metodele tradiționale rămân preferate de 62% dintre români. Potrivit unui sondaj național realizat online de Cargus, 26% dintre respondenți achită cu cardul direct la curier, iar 11% folosesc soluții complet online, precum plata prin aplicația firmei de curierat sau link-ul primit înainte de livrare.

Românii preferă plata cu cardul deoarece o consideră mai rapidă (39%), mai sigură (33%) și, pentru unii, mai comodă (10%), evitând astfel să pregătească numerarul sau să caute suma exactă când ajunge curierul.

Totuși, încrederea în comerciant rămâne decisivă în alegerea metodei de plată. Peste jumătate dintre români (55%) spun că își stabilesc opțiunea în funcție de reputația magazinului. Cu brandurile mari se simt mai siguri și plătesc fără ezitare digital, dar devin mai prudenți când comandă de la magazine mai mici sau mai puțin cunoscute.

Tranziția de la numerar la plăți digitale este influențată de siguranță, confort și beneficii concrete. Românii nu renunță la cash doar din comoditate, ci atunci când consideră că plata digitală le oferă un avantaj real.

Aproape jumătate dintre respondenți (47%) ar trece la card dacă ar primi reduceri sau cashback, iar 39,2% ar face această schimbare pentru un proces de plată mai simplu și mai rapid. Totuși, 18,9% dintre respondenți spun că preferă să rămână la plata ramburs, indiferent de beneficii.

Când vine vorba de așteptări, românii nu mai urmăresc doar o plată rapidă, ci una simplă, sigură și transparentă. Potrivit datelor, 50,7% consideră confirmarea instant a tranzacției, de exemplu prin SMS, cel mai util beneficiu, 33,1% menționează reducerile sau cashback-ul, iar 29,4% apreciază returul rapid al banilor.

Tinerii rămân cei mai deschiși la schimbare: aproape 70% dintre respondenții din generațiile Z și Millennials folosesc deja cardul pentru cumpărăturile online, față de 66% în rândul generației X. Pe măsură ce aceste generații devin publicul dominant al comerțului online, așteptările lor ridică standardele pentru întreaga piață.

„România se apropie tot mai mult de normalitatea europeană a plăților digitale – simple, sigure și fără stres. Tot mai mulți cumpărători descoperă confortul de a finaliza comanda cu un simplu click, direct în aplicația curierului sau prin POS mobil, fără grija banilor pregătiți sau a restului. Oamenii caută soluții rapide și sigure, care le fac viața mai ușoară, iar comerțul online trebuie să țină pasul cu aceste așteptări. La Cargus, vedem momentul livrării ca pe o parte esențială a experienței de cumpărare – acolo se simte cu adevărat grija pentru client”, a declarat Belgin Bactali, CEO Cargus.

Sondajul Cargus despre obiceiurile de plată ale românilor, realizat cu sprijinul Visa, a avut loc în perioada 10–22 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.002 respondenți din mediul urban, cu vârsta de peste 18 ani.