Top 100 Români de Pretutindeni! Când diaspora devine punte și inspirație pentru acasă

RePatriot a organizat în ziua de joi, 2 octombrie, Gala „Top 100 Români de Pretutindeni – Ediția a VIII-a” în cadrul evenimentului RePatriot Summit, programat pentru începutul lunii octombrie în Capitală. „RePatriot a devenit o mișcare mult mai mare decât ne așteptam noi când am început-o. Când am pornit la drum, am pornit împinși de dragostea față de semeni și de încrederea într-un viitor mai bun român”, a declarat Marius Bostan, antreprenor și inițiator al RePatripot.

„Top 100 Români de Pretutindeni” este o inițiativă anuală care recunoaște și premiază românii din afara granițelor ce au obținut realizări deosebite în carierele lor și s-au implicat în comunitățile unde locuiesc în prezent, dar și în România. Gala premiază excelenta în 10 domenii: Profesioniști și lucrători foarte buni, Manageri, Educatori și profesori, Medici, Oameni de știință, Artiști, Avocați / Serviciu Public & Legal, Sportivi, Lideri religioși, Antreprenori.

Inițiativa urmărește nu doar să-i onoreze cei care performează, ci și să inspire alți români, din diasporă și cei din țară, să rămână conectați cu România. RePatriot pune accent pe ideea că oamenii excepționali de peste hotare pot fi „ancore strategice” pentru dezvoltarea economică, culturală și socială a țării. „La 10 ani de existență, puteam spune tărie că și noi construim România”, a adăugat Marius Bostan.

RePatriot este comunitatea care construiește punți între diaspora și România prin proiecte precum summituri, comunități de networking și inițiative de implicare civică și antreprenorială. Sergiu Neguţ, angel investor şi membru al board-ului Fundaţiei Romanian Business Leaders (RBL), a fost prezent la evenimentul din 2 octombrie și a declarat că RBL desfășoară 17 proiecte, iar RePatriot este unul dintre ele, „e unul dintre cele mai frumoase proiecte RBL”, a menționat omul de afaceri.

„Ne-am gândit încă de la început că România nu e țara cea mai mișto de pe pământ și că misiunea noastră să o facem să fie. Misiunea noastră să facem România mai bună prin astfel de proiecte în care să învățăm să lucrăm împreună, să ne sprijinim unii pe alții, atât aici cât și afară. 14 ani mai târziu de la înființarea RBL, imaginea antreprenorului român este alta, s-a schimbat, este mult mai apreciat”, a subliniat sergiu Neguț.

Printre premianții Galei s-a aflat și Bianca Uzun, asistentă medicală diplomată în Austria. Ea a plecat în urmă cu 13 ani din țară și acum lucrează în cea mai mare maternitate din Austria. A acumulat de-a lungul timpului experienţă cu mame şi nou-născuţi și oferă consiliere pentru alăptare, le explică mamelor despre poziţionare, ataşare corectă a copilului la sân, despre problemele de lactaţie.

„Pe parcurs, datorită dorului de casă și de părinții mei, am început să vin mai des în România și să mă conectez cu colegii de-ai mei din același domeniu. Și doresc de atunci să fac cât mai multe demersuri ca cei care activează în acest domeniu să fie mai vizibili. Această meserie nu există oficial în România, deși tratează o temă destul de importantă. Este o meserie foarte benefică pentru societate, e mult mai mult decât s-ar crede, e nevoie de cunoștințe medicale și de un certificat internațional”, a declarat ea pentru Capital.

De asemenea, Bianca Uzun subliniază că în țara noastră lucrurile se mișcă destul de greu , tocmai din cauză că această meserie, de consilier în alăptare, nu este foarte populară și că acest lucru trebuie schimbat cât de repede posibil.

Diana Dram, originară din Iași, este de mai bine de 25 de ani plecată în Statele Unite. A ocupat în trecut poziția de Director of Global Supply Chain Resiliency & Sales & Operations Planning la McDonald’s, unde s-a ocupat de procese strategice legate de asigurarea aprovizionării, digitalizare, creștere de business, sustenabilitate și automatizare în lanţurile de aprovizionare la nivel global. De asemenea, este implicată activ în comunitatea românească din Chicago ca membră a board-urilor din asociații precum Romanian Community Center of Chicago şi Romanian United Foundation – GlobalRomania. La momentul de față este și consultant în management la Good Break Consulting.

„Organizațiile din care fac parte au ca scop creșterea vizibilității României prin diverse proiectele, avem și parteneriate și cu Guvernului Român prin ambasadori, prin consuli onorifici. Vrem să deschidem orizontul României. Noi am organizat evenimentul cu instalația MI-E DOR DE TINE pe Chicago River, din fața clădirii Britanica”, a afirmat Diana Dram pentru Capital. Ea a primit un premiu la categoria Management în cadrul Galei Top 100 Români de pretutindeni. „Mi-am trăit o bună parte din viață în comunitatea americană. La un moment dat, mi-am dat seama că trebuie ca și copiii mei să știe de unde vin. Și așa m-am implicat pentru ca copiii mei să aibă legătura asta cu țara, cu România”, a adăugat ea.

La categoria Artă, una dintre premiantele serii a fost Ioana Barac, o artistă-arhitectă româncă stabilită în Connecticut, Statele Unite. Ea combină arhitectura cu arta și îi place să lucreze cu ornamentul architectural, cu structuri ornamentale, instalaţii 3D, artă publică, ornament și elemente decorative integrate în arhitectură. Ioana este Adjunct Professor of Design (Architecture) la University of Hartford, în College of Engineering, Technology, and Architecture.

„Am descoperit lumea sculpturii și a ornamentului în arhitectură și cariera mea s-a clătit în special pe asta. Legat de șederea mea în State, eu nu mi-am dorit niciodată să plec din România, dar logodnicul meu de atunci a plecat în Connecticut, la University of Connecticut, a fost invitat să lucreze acolo. Și am decis să plec și eu pentru un an, însă, am ajuns să mă instalez acolo și eu. Eu am început artura aici, în București, mi-am continuat studiile în State pentru că eram legată de acest domeniu”, a relatat ea într-un interviu pentru Capital.